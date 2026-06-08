Бракує мільйонів робітників: кого шукатимуть роботодавці в першу чергу

Найбільший попит очікується у промисловості та серед представників робітничих професій.

За умови швидкого економічного зростання протягом наступного десятиліття українському ринку праці може знадобитися близько 4,5 мільйона додаткових працівників. Найбільший попит зберігається на будівельників, енергетиків і представників робітничих спеціальностей, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев передає кореспондент УНІАН.

"Якщо українська економіка буде швидко зростати під 7% на рік, то наш прогноз на наступні 10 років полягає в 4,5 млн працівників на ринку праці", - сказав міністр.

За його словами, найбільший попит очікується у промисловості та серед представників робітничих професій. Зокрема, це пов'язано як із розвитком оборонно-промислового комплексу, так і з відновленням української промисловості.

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Водночас директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що для післявоєнного відновлення країни необхідно залучити понад 3 млн людей.

Вона вказала, що наразі складно точно оцінити потреби ринку праці через вплив війни на економіку та демографічну ситуацію. Водночас, за її словами, уже зараз найбільший дефіцит кадрів спостерігається у будівельній галузі, енергетиці та переробній промисловості.

"Але повірте дуже багато вакансій і продавців, є вакансії бухгалтерів. Не можна сказати, що немає вакансій юристів, вони теж є. Але все одно переважна більшість вакансій – будівельна та енергетична сфери. Токарів, операторів станків нам не вистачає. Не вистачає традиційно швачок, тому ринок в цьому плані залишається в тренді як і був в останні роки", - сказала Жовтяк.

Робота в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Робота", у квітні ринок праці демонстрував помітне скорочення попиту серед роботодавців у низці професій. Найбільше падіння спостерігається на вакансії домробітниць, таксистів та вакансії, які підходять для студентів або початку кар’єри.

Раніше повідомлялося, що середньомісячна заробітна плата у першому кварталі становила близько 28,8 тис. грн. При цьому у чоловіків середня зарплата на 9 тис. грн більша ніж у жінок.

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