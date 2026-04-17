РФ розпочне видобуток цінного металу з найбільшого родовища в окупованій Україні

Російська компанія "Реале Інженерінг Інвест" займеться розробкою Больше-Токмацького родовища марганцю, що знаходиться у тимчасово окупованій частині Запорізької області, пише "Комерсант".

За даними видання, підприємство отримало ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а в квітні розпочало геологорозвідку. Згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, 25,1% компанії належить "дочці" компанії "Ростех", яку очолює близький соратник президента РФ Володимира Путіна Сергій Чемезов – ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Больше-Токмакське родовище є одним з найбільших у світі. Його запаси оцінюються приблизно в 1,7 млрд тонн, а вміст марганцю перевищує 25%. Воно входить до топ-5 світових родовищ марганцю за запасами.

Відео дня

Видання зазначає, що родовище за запасами істотно перевершує найбільші родовища марганцю в РФ. Так, запаси Усинського родовища в Кемеровській області становлять 127,7 млн тонн, а Порожинського в Красноярському краї – 29,46 млн.

Джерела видання вважають, що запасів родовища вистачить на 100 років розробки.

За інформацією Єдиного науково-дослідного та проектного інституту просторового планування РФ, поруч із родовищем вже розпочато будівництво гірничо-збагачувального комбінату, на якому буде зайнято 3 тис. осіб.

Марганець – важливий метал, який на 90% використовується в чорній металургії для виробництва сталі (легування, розкислення, десульфурація). Він підвищує міцність, твердість і зносостійкість сплавів. Також застосовується в хімічній промисловості (батарейки, каталізатори, окислювачі), сільському господарстві (мікродобрива) та скляному виробництві

Економіка РФ

Як писав УНІАН, російська металургія на п'ятому році повномасштабного вторгнення в Україну перебуває не в найкращій формі. За даними Bloomberg, провідні виробники почали згортати потужності через падіння внутрішнього попиту та обмежені можливості експорту.

На думку аналітиків, економіка РФ дедалі більше "перекошується" у бік військового виробництва, що може призвести до досягнення "точки неповернення" вже у 2026 році.

