Зникли десятки років тому: до дикої природи Японії вдалося повернути рідкісних птахів

Вісім червононогих ібісів (Nipponia nippon) випустили у дику природу в північно-центральній частині Японії – це стало знаковою подією, адже десятиліття тому цей вид птахів був оголошений зниклим у країні, пише The Independent.

Зазначається, що у неділю, 31 травня, ці птахи злетіли в небо над містом Хакуй у регіоні Ното – саме тут їх востаннє бачили в природному середовищі.

Випуск птахів з індивідуальних дерев’яних кліток відбувся під час спеціальної церемонії за участі наслідного принца Акішіно, його дружини Кіко та інших офіційних осіб. Місцеві жителі зібралися, щоб привітати подію, а королівське подружжя перерізало стрічку, після чого птахи змогли злетіти в небо.

"Ці вісім ібісів походять із успішної програми розведення в неволі, яка реалізується у центрі з охорони природи на острові Садо в сусідній префектурі Ніїґата. Їхнє випускання знаменує новий етап для виду – ще десять птахів, за повідомленнями, очікують на повернення у дику природу", - йдеться у статті.

Символ Східної Азії з довгою історією зникнення

У Японії цей вид відомий як токі. Це характерні білі птахи, що походять зі Східної Азії, відомі помітним оранжево-рожевим відтінком під крилами та яскравими червоними ділянками навколо очей.

У 1970-х роках вони зникли з головного японського острова Хонсю, зокрема через надмірне полювання та деградацію довкілля. Зазначається, що останній місцевий японський ібіс помер у 2003 році на острові Садо.

Повернення виду стало можливим завдяки програмі розведення за підтримки Китаю. У 1999 році пара птахів, передана Китаєм, дала потомство – перше пташеня червононогого ібіса, народжене в неволі, повідомило Міністерство довкілля Японії. Подальші програми розведення та охорони значно зміцнили популяцію.

З 2008 року, коли десять птахів із центру на Садо вперше випустили у дику природу на острові, їхня популяція там зросла приблизно до 500 особин.

Випуск у неділю також розглядається як символ надії для регіону Ното, який досі відновлюється після руйнівного землетрусу 2024 року.

Досвід Південної Кореї

У 2019 році Південна Корея також повернула червононогого ібіса у дику природу – через 40 років після його зникнення у країні.

За даними агентства Yonhap, 40 рідкісних болотяних птахів, вирощених у неволі, були випущені у водно-болотному угідді Упо в провінції Південний Кьонсан, на південному сході від Сеула.

Останнє спостереження червононогого ібіса на Корейському півострові, ймовірно, датується 1979 роком – тоді птаха бачили в демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю.

До Дніпра повернулися осетри

Нагадаємо, що до русла Дніпра біля Запоріжжя почали повертатися червонокнижні осетри. Вони там зникли понад пів століття тому через будівництво Каховської ГЕС, а після її підриву у 2023 році рибу знову помітили у цій місцевості.

Співробітник Національного заповідника "Хортиця" Михайло Муленко розповів, що раніше осетри приходили на нерест на території нижче Запоріжжя близько околиць селища Розумівка.

