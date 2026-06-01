ЄС відмовився від ідеї 'безпечних регіонів' України: що може змінитися для українців

Євросоюз відмовився від ідеї поділу України на "безпечні регіони", проте обговорює можливість обмеження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку.

Країни Європейського Союзу відмовилися від ідеї поділу України на "безпечні" та "небезпечні" регіони під час розгляду питання про продовження тимчасового захисту для українців. Натомість в ЄС обговорюють можливість обмеження дії програми для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішній документ Ради Європейського Союзу.

Згідно з документом, більшість держав-членів підтримують продовження механізму тимчасового захисту, оскільки причини для його введення залишаються актуальними. Крім того, цей інструмент дозволяє уникнути різкого зростання кількості заяв на отримання притулку в країнах ЄС.

При цьому низка держав виступає за зміну умов програми. Зокрема, обговорюється варіант обмеження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку, а також для осіб, які покинули територію України незаконно.

Відео дня

Раніше серед можливих варіантів розглядалося виключення з програми мешканців так званих "безпечних регіонів" України. Однак в актуальній версії документа ця ініціатива вже відсутня.

У Раді ЄС зазначають, що будь-які обмеження можуть спричинити юридичні складнощі, пов’язані з принципом недискримінації, а також створити додаткове навантаження на національні системи надання притулку.

Коли ухвалять рішення

Питання планують обговорити на засіданні міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу 4 червня. При цьому остаточне рішення щодо майбутнього механізму тимчасового захисту, як очікується, буде ухвалено пізніше – орієнтовно наприкінці червня або в липні.

Скільки українців перебувають під захистом ЄС

За даними Ради ЄС, станом на березень 2026 року тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користувалися близько 4,33 мільйона українців. Найбільша кількість громадян України перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.

Ситуація з перебуванням українців у Євросоюзі

Напередодні повідомлялося, що в березні 2027 року багато українців досягнуть необхідного 5-річного терміну проживання для отримання громадянства Німеччини. Як пише Die Welt, у країні побоюються "буму" заяв на отримання громадянства. Однак стаття 24 Закону про проживання у ФРН не дає прямого права на отримання німецького громадянства.

Водночас у МЗС Чехії заявили, що мають намір посилити правила перебування українців. Згідно з інформацією, для отримання фінансової допомоги українцям потрібно довести свою "активність", бути офіційно працевлаштованим, вести бізнес або перебувати на обліку в Управлінні праці.

Вас також можуть зацікавити новини: