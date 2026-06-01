ЄС відмовився від ідеї 'безпечних регіонів' України: що може змінитися для українців

Країни Європейського Союзу відмовилися від ідеї поділу України на "безпечні" та "небезпечні" регіони під час розгляду питання про продовження тимчасового захисту для українців. Натомість в ЄС обговорюють можливість обмеження дії програми для чоловіків призовного віку. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на внутрішній документ Ради Європейського Союзу.
Згідно з документом, більшість держав-членів підтримують продовження механізму тимчасового захисту, оскільки причини для його введення залишаються актуальними. Крім того, цей інструмент дозволяє уникнути різкого зростання кількості заяв на отримання притулку в країнах ЄС.
При цьому низка держав виступає за зміну умов програми. Зокрема, обговорюється варіант обмеження тимчасового захисту для чоловіків призовного віку, а також для осіб, які покинули територію України незаконно.
Раніше серед можливих варіантів розглядалося виключення з програми мешканців так званих "безпечних регіонів" України. Однак в актуальній версії документа ця ініціатива вже відсутня.
У Раді ЄС зазначають, що будь-які обмеження можуть спричинити юридичні складнощі, пов’язані з принципом недискримінації, а також створити додаткове навантаження на національні системи надання притулку.
Коли ухвалять рішення
Питання планують обговорити на засіданні міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу 4 червня. При цьому остаточне рішення щодо майбутнього механізму тимчасового захисту, як очікується, буде ухвалено пізніше – орієнтовно наприкінці червня або в липні.
Скільки українців перебувають під захистом ЄС
За даними Ради ЄС, станом на березень 2026 року тимчасовим захистом у країнах Євросоюзу користувалися близько 4,33 мільйона українців. Найбільша кількість громадян України перебуває в Німеччині, Польщі та Чехії.
Ситуація з перебуванням українців у Євросоюзі
Напередодні повідомлялося, що в березні 2027 року багато українців досягнуть необхідного 5-річного терміну проживання для отримання громадянства Німеччини. Як пише Die Welt, у країні побоюються "буму" заяв на отримання громадянства. Однак стаття 24 Закону про проживання у ФРН не дає прямого права на отримання німецького громадянства.
Водночас у МЗС Чехії заявили, що мають намір посилити правила перебування українців. Згідно з інформацією, для отримання фінансової допомоги українцям потрібно довести свою "активність", бути офіційно працевлаштованим, вести бізнес або перебувати на обліку в Управлінні праці.