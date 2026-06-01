В Росії криза ідей: вкрали впізнаваний український бренд з точністю до шрифтів та етикетки

Таке "запозичення" без відома власника стається не вперше.

В російській Казані у травні відкрився ресторан під назвою "Конь и Вишня", логотип якого майже ідентичний логотипу бренду львівського закладу "П’яна вишня". І це не єдиний "збіг", повідомляє Zaxid.net.

Російський заклад позиціонує себе як стейкхаус-кабаре. На його логотипі – та сама, ледь видозмінена дівчина з логотипу "П’яної вишні", в тій самій позі, з тими ж двома великими вишнями в руках. "Десять відмінностей" між лого вишукувати доводиться довго – і ніхто не гарантує успіху завдання.

При цьому головною візитівкою російського закладу серед барних напоїв виступає та сама вишнівка, що й у львівській мережі. Її пропонують в таких самих стаканах, як і в "П’яній вишні" з ідентичними етикетками на пляшках. Більше того, шрифт усіх написів також співпадає з оригіналом.

В компанії "!Фест", якій належить "П’яна вишня", ніяких дій щодо порушення авторських прав вчиняти не планують і натомість жартують, що нічого іншого від росіян очікувати не варто.

"Це росіяни вже не вперше крадуть. Це смішне перекручення, що тут ще сказати. Це комічні крадіжки в бізнесі з перекрученням і відтворенням успішних українських бізнес-моделей. Ніяких дій ми вчиняти не будемо, бо, якщо в цивілізованому світі про якусь відповідальність ще можна говорити, то "на болотах" – ні. Ця країна напала на нас і краде у нас, красти – це в їхньому ДНК", – каже PR-директор "!Фест" Тарас Маселко.

До цього росіяни вже встигли вкрасти концепцію львівської "Реберні" і відкрити клон в окупованому Луганську.

