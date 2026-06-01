Уже не бензоколонка: Зеленський повідомив, скільки уражено російських НПЗ у цьому році

Президент повідомив про підготовку масованого удару РФ по Україні.

За січень – травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських нафтопереробних заводи. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що план наших далекобійних санкцій щодо Росії виконується крок за кроком. За його словами, за січень – травень цього року українські воїни змогли уразити 15 російських НПЗ.

"Це суттєво. Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це – значна історія, значна втрата", - підкреслив Зеленський.

При цьому він додав, що майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.

Президент України попередив, що Росія підготувала масований удар по Україні.

"Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути, вони його підготували. Наші захисники неба 24/7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - наголосив Зеленський.

Удари по НПЗ РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія заборонила експорт авіаційного пального до кінця листопада, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку після того, як Україна активізувала атаки на нафтопереробні заводи (НПЗ) країни.

Bloombeg пише, що це рішення, яке матиме мінімальний вплив на світові ринки пального, ухвалене після того, як удари дронів по НПЗ знизили рівень переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за більш ніж 16 років.

Генштаб повідомляв, що у ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский" (Саратов, Саратовська область, РФ). Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства.

Зазначалося, що цей НПЗ - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть", а його проєктна переробна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. При цьому завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

