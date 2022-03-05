Вже шість олігархів виступили проти війни з Україною.

Оточення президента Російської Федерації незадоволене санкціями, введеними через напад на Україну. Вже шість олігархів публічно виступили проти війни.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Зараз вже шість олігархів із загальним капіталом $ 90 млрд. публічно виступили проти російської агресії стосовно України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд", - йдеться в повідомленні.

Станом на 5 березня відповідні заяви зробили власник "Новатек" Леонід Міхельсон, засновник "Русала" Олег Дерипаска, власник "Лукойл" Вагіт Алекперов, глава "Альфа Груп" Михайло Фрідман і його партнер Петро Авен.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олег Тиньков, Олег Дерипаска і Михайло Фрідман не підтримують рішення Володимира Путіна воювати з Україною.

"Це немислимо і неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, а не на війну", - заявив Тиньков.

У свою чергу у Європейському Союзі ввели санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна і пропагандистів.