Зазначається, що попри стриманий попит, ділова впевненість залишалася на історично високому рівні.

У червні сектор обробної промисловості Росії скорочувався найшвидшими темпами за більш ніж три роки. Це сталося на тлі падіння обсягів виробництва, нових замовлень і зайнятості.

Агентство Reuters пише, що індекс ділової активності (PMI) S&P Global для виробничого сектору Росії впав до 47,5 минулого місяця з 50,2 у травні, що свідчить про скорочення, після лише одного місяця зростання. Це було найрізкіше місячне скорочення з березня 2022 року після повномасштабного вторгнення Москви в Україну і введення Заходом санкцій.

Виробництво скорочується четвертий місяць поспіль, а кількість нових замовлень почала падати після зростання в травні.

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"Зниження обсягу нових замовлень компанії пояснюють зниженням купівельної спроможності клієнтів і слабким попитом", - йдеться в заяві S&P Global.

Значні витрати Росії на вторгнення в Україну в лютому 2022 року підтримали виробничий сектор, який міг би постраждати через відмову низки країн від співпраці з Москвою. Згідно з федеральними даними, минулого року зростання промислового виробництва почало сповільнюватися. У червні скорочення нових експортних замовлень прискорилося до найшвидшого темпу з листопада 2022 року.

"За словами учасників опитування, несприятливі валютні курси, за повідомленнями, негативно вплинули на конкурентоспроможність на ключових експортних ринках", - заявила S&P Global.

Рівень зайнятості знизився вдруге за три місяці, оскільки виробники почали скорочувати витрати. Темпи скорочення робочих місць були найрізкішими з квітня 2022 року, що відображає зниження виробничих потреб.

Попри стриманий попит, ділова впевненість залишалася на історично високому рівні, підтримувана надіями на поліпшення попиту і заплановані випуски продукції. Однак оптимізм впав до найнижчого рівня з жовтня 2022 року на тлі побоювань з приводу глобальної економічної невизначеності.

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