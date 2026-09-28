Ірландія 'годує' військову машину Росії, постачаючи важливий компонент, - The Economist

Оболонки ракет, які цієї осені та взимку вражатимуть українські міста, можуть мати ірландське походження.

Глиноземний завод Aughinish Alumina на заході Ірландії постачає значну частину глинозему, який використовує російська алюмінієва промисловість, повідомляє The Economist.

"Тож оболонки ракет, які цієї осені та взимку вражатимуть цивільних у Києві, частково можуть мати ірландське походження", – зазначає видання.

Завод Aughinish Alumina експортує глинозем (оксид алюмінію) – хімічну сполуку, яку використовують для виробництва алюмінію, – російським алюмінієвим підприємствам. При цьому компанія ніколи не потрапляла під санкції Євросоюзу щодо РФ.

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Деякі країни-члени хочуть включити її до нового пакета санкцій, який мають погоджувати в жовтні. Захисники Aughinish стверджують, що це завдасть серйозної шкоди європейській алюмінієвій галузі, однак це твердження, на думку галузевих фахівців, не відповідає дійсності.

Насправді ЄС імпортує більшу частину необхідного алюмінію, а його власне виробництво становить щонайбільше кілька відсотків світового обсягу. За останнє десятиліття виробництво в Європі різко скоротилося через дешевий китайський імпорт, застарілі технології, високі витрати на електроенергію та вартість дозволів у межах Схеми торгівлі викидами ЄС. Європейські алюмінієві заводи працюють лише приблизно на 30% своїх потужностей.

Європейським алюмінієвим заводам щороку потрібно кілька мільйонів тонн глинозему. Від початку цього року Aughinish поставив їм лише близько 0,3 млн тонн.

Навіть якщо санкції змусять завод закритися, європейські підприємства зможуть знайти глинозем в інших джерелах: у Європі є ще чотири підприємства, які експортують до Росії невеликі обсяги глинозему або взагалі його не експортують. Натомість це може завдати більшої шкоди Кремлю. У 2024 році Ірландія була третім за обсягом постачальником глинозему до Росії після Китаю та Індонезії.

На думку The Economist, санкції стали б політичним головним болем для уряду Ірландії. На заводі працюють близько 1000 людей. За словами компанії, вона продає надлишок електроенергії зі своєї газової електростанції в національну мережу, забезпечуючи достатньо електроенергії приблизно для 200 тисяч домогосподарств.

Але звільнення підприємства від санкцій також є політичною проблемою. Наразі Ірландія головує в Раді ЄС. Лобіювання інтересів заводу, який постачає Росії матеріали для її військової машини, погано виглядає з політичної точку зору.

Переговори щодо наступного пакета санкцій ЄС розпочнуться на початку жовтня, і кілька країн-членів хочуть заборонити експорт глинозему до Росії. Таким чином, Aughinish ще може опинитися у санкційному списку.

The Economist вважає, що якщо це станеться, то не матиме значного впливу на решту європейського алюмінієвого сектору. Але репутація Ірландії, яка зазнала певних втрат, стане трохи кращою.

Як Росія використовує глинозем

Aughinish належить "Русал" – російському металургійному конгломерату. Обсяги продажів компанії до Росії різко зросли після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році: з 24% її експорту у 2021 році до 68% у 2025-му.

Глинозем доставляють на алюмінієві заводи "Русал" у Сибіру, де вироблений алюміній продають таким клієнтам, як московський трейдер ASK. Своєю чергою, ASK постачає продукцію понад 100 російським оборонним підприємствам, які використовують її для виробництва ракет, танків та іншого озброєння.

Алюміній ASK надходив на підприємства, які виготовляють гіроскопи для крилатих ракет Х-101, двигуни для винищувачів "Сухого" та компоненти для балістичної ракети "Іскандер-М".

Звідки Москва отримує військові технології

Раніше у німецькому місті Любек заарештували російського бізнесмена, якого підозрювали в організації контрабандних поставок європейських технологій для російської військової промисловості. Арешт став кульмінацією чотирирічного розслідування щодо діяльності росіянина, який, за даними слідства, перетворив торговельну компанію в Любеку на контрольований Москвою канал для закупівлі товарів подвійного призначення.

Повідомлялося також, що китайські експортери суттєво завищують ціни на товари подвійного призначення для російського військово-промислового комплексу, користуючись залежністю Кремля.

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