Ірландія може постачати до Росії сировину, важливу для виробництва 'шахедів', – FT

В ЄС закликають ввести санкції проти ірландського заводу, пов’язаного з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Навколо Ірландії розгорається скандал у зв'язку з експортом глинозему з заводу, що належить російській компанії, який потенційно може використовуватися у війні Володимира Путіна проти України. Ця ситуація ставить Дублін у незручне становище напередодні головування в Євросоюзі.

Газета Financial Times пише, що завод Aughinish Alumina на південному заході Ірландії є найбільшим у Європі підприємством і основним постачальником сировини для виробництва алюмінію. Хоча сам завод не підпадає під європейські санкції ЄС, але його власник – російська компанія "Русал" – одна з найбільших у світі алюмінієвих компаній – заснована олігархом Олегом Дерипаскою, щодо якого діють санкції США, ЄС та Великої Британії.

"Якщо з’ясується, що експорт заводу використовується для виробництва зброї, яка застосовується проти України, то Ірландія повинна зателефонувати до Європейської комісії і сказати... вам потрібно вжити заходів", – заявила ірландська депутатка Європарламенту Регіна Доерті, яка представляє правоцентристську партію "Фіне Гел", що входить до правлячої коаліції.

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Ірландський уряд заявив, що проводить розслідування, але не має інформації про те, що глинозем із заводу потрапляє на російське збройове виробництво. При цьому російські митні звіти за 2025 рік показують, що найбільшим отримувачем глинозему став завод "Русалу" в Красноярську.

Згідно з розслідуванням Irish Times, торговий підрозділ "Русала" продає алюміній з цього заводу компанії ASK – торговому дому, що постачає продукцію для військово-промислового комплексу.

Нещодавній аналіз Київської школи економіки (KSE) також показав, що в той момент, коли у 2023 році Кремль почав приховувати інформацію про державні закупівлі, алюміній був ключовим товаром, який військові компанії скуповували у великих кількостях. Експерт з санкцій з KSE Павло Шкуренко сказав:

Алюміній та його сплави використовуються у виробництві танків, бронетехніки, винищувачів, ракетних комплексів, а останнім часом – безпілотних літальних апаратів. Наприклад, для реактивних варіантів дальнобійних дронів, як "Герань-3" (Shahed) потрібні алюмінієві сплави високої чистоти.

"Стає дедалі очевиднішим, що матеріали, вироблені в Ірландії, є частиною російської військової машини. Це неприпустимо, і ми закликаємо Єврокомісію вжити заходів та ввести санкції щодо всього експорту до Росії матеріалів, які можуть бути використані для виробництва зброї або дронів, що щодня вбивають українських громадян", – заявив співголова Європейських зелених Сіаран Кафф.

У свою чергу прем'єр-міністр Ірландії Мішель Мартін заявив, що компанія Aughinish – важливий роботодавець у регіоні, але "ми не хочемо, щоб наша продукція будь-яким чином перетворювалася на зброю або вибухівку, які можуть бути використані проти України або інших країн".

Посольство України в Дубліні висловило "серйозну занепокоєність у зв’язку з триваючим експортом глинозему з Ірландії до Російської Федерації". Дипвідомство у дописі в соцмережі X послалося на "тривожний торговельний потік" глинозему, що надходить до Росії, який зріс до 315 мільйонів євро у 2025 році з 196 мільйонів євро у 2021 році.

Скандал розгорається на тлі того, що Ірландія, яка прийняла велику кількість українських біженців, 1 липня вступає на посаду голови ЄС.

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