Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій: які нові обмеження чекають на РФ

Єврокомісія пропонує запровадити нові санкції на тіньовий флот, порти і нафтову інфраструктуру, фінансові операції та криптовалюту, банки, рибальство і заборонити в’їзд російським військовим до ЄС.

Європейська комісія офіційно представила пропозиції до 21-го пакету санкцій проти Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме - на енергетиці. Це - фінансові послуги та криптовалюта, торгівля і, цього разу, вперше до цього відноситься рибальство. І ми забороняємо в'їзд колишнім російським комбатантам до Євросоюзу", - наголосила фон дер Ляєн.

Ключовими в пакеті стануть санкції у відношенні нафтової галузі РФ. За словами фон дер Ляєн, конфлікт на Близькому Сході та перебої у світових ланцюгах постачання енергоносіїв дещо послабили тиск на Росію.

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"Тож, мета нашого пакету не може бути чіткішою. Ми хочемо зберегти повну інтенсивність наших санкцій. І спосіб зробити це - забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти", - наголосила фон дер Ляєн.

Зокрема, як нагадала президентка Єврокомісії, європейське обмеження ціни на нафту має вбудований механізм регулювання, щоб слідувати тенденціям на ринку. Відповідно, це не передбачало появу "ринкових потрясінь, подібних до тих, що були спричинені закриттям Ормузької протоки".

"Тому, ми пропонуємо просто призупинити коригування до січня наступного року. Це дасть нафтовим ринкам час на стабілізацію при збереженні тиску на доходи Росії", - повідомила фон дер Ляєн.

Водночас, Євросоюз продовж запроваджувати санкції проти російського "нафтового тіньового флоту". "Сьогодні ми пропонуємо додати до списку ще 30 суден на додаток до 632, що вже підпадають під санкції", - заявила фон дер Ляєн.

Крім того, вперше під санкції потраплять судна, які допомагають "тіньовому флоту". Наприклад, надають бункерування та інші послуги. Йдеться про ті судна, які здійснюють бункерування та інші послуги.

Як повідомила президентка ЄК, пропонується запровадити обмеження на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, які зайняті у торгівлі або переробці російської нафти. Також планується обмежити продаж танкерів для перевезення зрідженого природного газу Росії.

Обмеження на фінанси і криптовалюту

"Ми розширюємо наші заборони на операції для 31 російського банку. І ще на 20 банків, криптофірми або платформи, а також нафтотрейдерів у третіх країнах. Саме на тих, котрі обслуговували підсанкційні російські юридичні та фізичні особи або обходили наші обмежувальні заходи", - додала фон дер Ляєн.

Разом з тим, вперше пропонується у третіх країнах запровадити можливість повної заборони на послуги, пов'язані з криптоактивами. На думку президентки ЄК, це буде діяти як сильний стримуючий фактор для хостингових платформ Росії, які допомагають їй ухилятися від європейських санкцій.

Обмеження на торгівлю

"Ми пропонуємо нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються російською військовою промисловістю. Для прикладу, ми зосереджуємося на більшій кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах", - повідомила фон дер Ляєн.

Водночас, вона зауважила, що стосовно запровадження обмежень на виробництво дронів, Єврокомісія пропонує нові заборони на експорт наземного допоміжного обладнання, систем глушіння та запуску тощо.

"Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів вартістю 60 мільйонів євро. Наприклад, це стосується певних металів, металевих руд або автомобільних запчастин", - додала вона.

Обмеження на рибальство

Цей сектор раніше не підпадав під санкції. "Ми пропонуємо суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів. І повна заборона на інші, включаючи тріску", - повідомила фон дер Ляєн.

Також пропонується узгодити торговельні обмеження для Білорусі. Це робиться для того, щоб ця країна не могла допомагати Росії створювати обхідні шляхи для російської торгівлі.

Заборона в’їзду до ЄС учасникам війни проти України

"Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у збройних силах Росії з початку війни. Тож Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну", - наголосила фон дер Ляєн.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, навесні Євросоюз схвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Очікується, що 21-й пакет санкцій, ймовірно, буде введено наприкінці червня або на початку липня.

Водночас, попри санкції доходи Росії від продажу нафти та газу у травні зросли на 32,4% у річному вимірі та сягнули майже 9,26 млрд доларів. Зростання забезпечило подорожчання нафти на світових ринках через війну на Близькому Сході.

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