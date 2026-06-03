Європа повернеться до російської енергії та скасує санкції, – прем’єр Угорщини Мадяр

Йдеться про конкурентоспроможність ЄС, впевнений політик.

Європа повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції проти Кремля після завершення війни в Україні, заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у своєму інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Коли війна закінчиться, Європа частково повернеться до російських джерел енергії та скасує санкції, адже йдеться про конкурентоспроможність усієї Європи, і ніхто не зацікавлений у тому, щоб у разі майбутнього миру підтримувати нову економічну та політичну холодну війну. Для цього, звісно, війна має закінчитися", – ще раз підкреслив Мадяр.

Зі свого боку, Угорщина буде продовжувати купувати російський газ та нафту, як і за прем’єрства Віктора Орбана. Його наступник Мадяр пояснює це географічним розташуванням та нарікає на злидні.

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"Угорці обрали мене прем'єр-міністром Угорщини. До завдань мого уряду, серед іншого, належать забезпечення енергетичної безпеки, надійності постачання та якомога нижчих цін на енергоносії. За останні роки Угорщина стала найбіднішою та найкорумпованішою країною ЄС. Три мільйони людей живуть за межею бідності", – каже угорський лідер.

Тож Мадяр вважає, що Будапешт залежить від московської енергії, і це ніяк не змінити, незважаючи на російську агресію проти України.

"Наші сусіди в ЄС повинні розуміти, що Угорщина – це країна, що не має виходу до моря. Ми все ще залежимо від російської нафти, і це неможливо змінити з дня на день. У нас вже роками немає економічного зростання, а для зростання нам потрібна дешева енергія. Звісно, ми робимо все, щоб диверсифікувати наші джерела енергії, але ми не можемо дозволити собі, щоб конкурентоспроможність наших підприємств і далі знижувалася, а енергетична бідність угорських сімей зростала", – заявляє Мадяр.

Російські енергоресурси для Європи – головні новини

Повернутися до Росії за дешевими енергоносіями активно закликає в Німеччині місцева ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD). У владі вважають, що AfD навмисно просуває російські наративи і підриває ізоляцію Москви.

На тлі спровокованого війною президента США Дональда Трампа проти Ірану здорожчання енергоресурсів єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Євросоюз не імпортуватиме "жодної молекули" газу чи нафти з Росії.

У свою чергу головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас попередила, що нормалізація відносин з Кремлем призведе до того, що на Європу чекатиме ще більше воєн.

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