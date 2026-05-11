ЄС готує новий удар, щоб змусити Путіна піти на мирну угоду вже влітку, – Politico

Головною ціллю стане тіньовий флот.

Брюссель готує черговий раунд санкцій проти Росії, і ключовою ціллю стануть танкери тіньового флоту, які використовуються для перевезення російської нафти по всьому світу. Як заявили виданню Politico представники ЄС, це допоможе перекрити одне з найважливіших джерел доходу Кремля та посилить тиск на Володимира Путіна з метою змусити його відмовитися від своїх максималістських вимог у будь-якій мирній угоді щодо України.

Очікується, що 21-й пакет санкцій ймовірно, буде введено наприкінці червня або на початку липня, він також буде спрямований проти російських банків, фінансових установ і військово-промислових компаній, а також фірм, що продають вкрадене українське зерно.

Чиновники також бачать можливість просунутися вперед із санкціями, раніше заблокованими колишнім прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Серед них заходи, спрямовані проти високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема, її лідера, патріарха Кирила, близького союзника Путіна. Європейська комісія може також відновити ідею заборони на морські перевезення російських суден, яка досі блокувалася Мальтою та Грецією, заявив один із дипломатів.

Росія в найгіршому стані

У Брюсселі дотримуються простої логіки: російська економіка "перебуває в найгіршому стані з початку війни", тому зараз дійсно настав час домагатися більшого, заявив один високопоставлений чиновник ЄС.

Росія страждає від "статичного інфляційного шоку. Саме тому ми на наших зустрічах із G7, на двосторонніх зустрічах із представниками США, наголошуємо, що зараз не час послаблювати тиск на Росію", – припустив в інтерв’ю Politico економічний радник ЄС Валдіс Домбровскіс.

При цьому Україна тепер має набагато більше важелів впливу, ніж навіть рік тому, стверджують чиновники. Кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, просування України на полі бою, здатність виробляти власну далекобійну зброю та психологічний вплив зриву московських святкувань "параду Перемоги" 9 травня – все це сприяє позитивній динаміці.

"90 мільярдів євро та санкції працюють, вони дають імпульс і ставлять Україну в набагато кращу позицію", – сказав високопоставлений співробітник служби національної безпеки однієї з країн НАТО.

Чи можлива мирна угода цього літа?

Союзники України стверджують, що літній санкційний удар може зіграти на руку Києву, враховуючи, що при владі перебуває новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, можливо, буде досягнуто міцного перемир'я в Ірані, а проміжні вибори в США в листопаді можуть знову зосередити увагу американців на мирному процесі.

"Іран, як і раніше, привертає значну частину уваги, не в останню чергу тому, що в цих переговорах беруть участь ті самі люди. Але Україна досягає успіхів на полі бою, і, схоже, Трамп це помітив", – сказав високопоставлений представник міністерства оборони.

"Зараз ми повинні рухатися вперед", – сказав Міка Аалтола, фінський член Європейського парламенту, який назвав "приголомшливі результати" України на полі бою ключовим фактором зміни риторики навколо переговорної позиції України.

Санкції проти Росії

Євросоюз схвалив 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження, зокрема, потрапили сім російських нафтопереробних заводів: Туапсе, Комсомольськ, Ангарськ, Ачинськ, Рязань, Афіпський і підприємство "Лукойлу" в Усинську. Також до списку внесено двох російських виробників нафти – "Башнефть" і "Славнефть", а також фірми в ОАЕ, пов’язані з "тіньовим флотом" і дочірніми структурами "Роснефти" та "Газпрому".

Крім того, Європейський Союз заборонив експорт до Киргизстану будь-яких верстатів з числовим програмним керуванням, оскільки "існує високий ризик, що ці товари будуть реекспортовані до Росії".

