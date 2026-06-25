США зняли санкції з сімох російських громадян та двох кораблів: опубліковано список

Зі списку санкцій також вилучено дві турецькі компанії.

США відмінили частину антиросйських санкцій. Міністерство фінансів США опублікувало список, у якому сім російських громадян, два кораблі та дві турецькі компанії.

Водночас у повідомленні про причини такого рішення нічого не вказано.

Зокрема, зі списків громадян особливих категорій та заборонених осіб (SDN) були вилучені семеро росіян:

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Іван Потанін (син олігарха Володимира Потаніна, голови концерну Норільський нікель);

Герман Білоус (заступник голови правління АТ АКБ Новікомбанк);

Ірина Кремлева (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Віктор Ніколаєв (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Надія Черкасова (член правління ПАТ Банк ФК Открытие);

Михайло Клюкін (член Наглядової ради ПАТ Совкомбанк);

Максим Смірнов (громадянин РФ).

Також із санкційного списку прибрали два кораблі - "Геннадій Єгоров" і "В'ячеслав Аршинов". Це суховантажі, пов'язані з державною транспортною лізинговою компанією РФ.

Зі списку також вилучили дві турецькі компанії: виробника ліфтів IDA Asansor, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській оборонній промисловості, та Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Трамп вірить в перемогу України

Видання FT зазначало, що американський лідер був дуже захоплений і натхненний нещодавньою кампанією України щодо нанесення ударів по цілях на території Росії.

Після зустрічі із Зеленським на полях саміту G7 Трамп став більше схилятися до постачання Україні ракет-перехоплювачів для Patriot, а також до надання Україні ліцензії на виробництво американських ракет. Він також, ймовірно, готовий чинити тиск на Росію з метою припинення війни.

Також під час останньої розмови з журналістами Трамп похвалив Зеленського, зазначивши, що справи у президента України йдуть дуже добре і він "тримається молодцем".

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