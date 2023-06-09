У самому Mondelez назвали "ганьбою" рішення авіакомпанії SAS відмовитися від їх "кривавої" продукції та вважають те, що відбувається "емоційною проблемою".

Провідна скандинавська авіакомпанія SAS припиняє продаж усіх продуктів харчового гіганта Mondelez на борту своїх літаків. Рішення пов'язане із внесенням цього виробника НАЗК України до списку міжнародних спонсорів війни.

Як пише норвезьке видання Børsen, компанії Mondelez, серед іншого, належать такі бренди, як Freia, Toblerone і Daim.

"Ідеться про Mondelez як про власника. Під час перевірки ми побачили, що в нас є кілька продуктів Mondelez на борту, і тепер ми вирішили не продавати їх. Ми видалимо їх з нашого асортименту, і замінимо іншим товаром", - сказала голова прес-служби SAS Тоньє Сунд.

Вона підтвердила, що рішення авіакомпанії було прийнято через внесення групи Mondelez International у чорний список України. При цьому, в SAS не обговорювали своє рішення з компанією Freia - підприємством, яке знаходиться в Норвегії.

"Це рішення, яке ми прийняли як компанія. Ми збираємося видалити їх з асортименту зараз. Але на борту все одно буде і шоколад, і закуски", - зазначила Сунд.

Відповідь Mondalez на рішення SAS

Харчовий гігант підкреслює, що їхня робота в Росії - "не унікальна ситуація", і "багато інших продовольчих компаній зберегли частину операцій в Росії".

"Ми вважаємо ганьбою те, що SAS прийняла таке рішення, але, звичайно, наші клієнти самі вирішують, які продукти вони хочуть продавати", - заявила прес-служба Mondalez в електронному листі виданню Børsen.

Компанія назвала те, що відбувається "емоційною проблемою", і додала, що "поважають різні думки з цього приводу".

"Тим не менш, ми хочемо уточнити, що Freia - це норвезький бренд, виробництво якого знаходиться в Норвегії. Виробництво не здійснюється в Росії, і ми не продаємо в Скандинавії продукцію, вироблену в Росії", - заявили в Mondalez.

У 1983 році Norske Freia була придбана Kraft Foods, яка змінила свою назву на Mondelez International у 2012 році.

"Чорний список" України - спонсори війни

Україна внесла продовольчу групу Mondelez у "чорний список", звинувачуючи її в поповненні військової скарбниці Росії.

"У них там три заводи, і своїм виробництвом в Росії вони сприяють сплаті податків в російську казну. Оскільки економіка Росії є військовою, частина грошей так чи інакше йде на фінансування військових дій РФ в Україні", - прокоментував ситуацію аналітик Центру східноєвропейських досліджень Інституту зовнішньої політики Швеції Якоб Геденскоґ.

Mondelez в Росії - що відомо

У своєму останньому річному звіті Mondelez заявила, що її операції в Росії становлять 4% від загального обороту компанії. Оскільки оборот компанії в минулому році був близький до 350 млрд норвезьких крон (більше 32,5 млрд доларів), це відповідає приблизно 14 млрд норвезьких крон (більше $1,3 млрд).

Голова американської компанії Дірк Ван де Пут минулої осені заявив, що Mondelez не планує йти з Росії, але підкреслив, що вони "жодним чином не сприяють війні".

Mondelez налічує близько 3000 співробітників в Росії і, за даними Київської школи економіки, є лідером продажу печива й шоколаду на російському ринку.

У компанії підкреслюють, що продукція, що продається в північних країнах, не виробляється в Росії.

"Ми не продаємо в північних країнах продукцію, вироблену в Росії, - йдеться в прес-релізі шведського підрозділу Mondelez.

Міжнародні спонсори війни НАЗК - новини

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство із запобігання корупції внесло компанію Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни наприкінці травня.

Відзначається, що компанія має в Росії три заводи і в 2022 році поповнила бюджет країни-терористки більше ніж на 61 млн доларів податків. Mondelez є лідером ринку кондитерських виробів у категоріях шоколад, шоколадні цукерки і бісквіти, а також займає друге місце в категорії жувальна гумка й карамельки.

У НАЗК нагадали, що співробітники Mondelez у Балтійському регіоні, що охоплює Литву, Латвію і Естонію, направили петицію гендиректору компанії дірку Ван де Путу із проханням припинити весь бізнес у Росії, на що Mondelez відреагувала формально.

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