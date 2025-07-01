Найдорожче житло знаходиться у Шевченківському районі міста.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в місті Харкові, яке регулярно потерпає від російських обстрілів, становить 23 тисячі доларів, що на 14% більше, ніж пів року тому. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня ціна двокімнатної квартири в Харкові дорівнює 37 тисяч доларів, що на 16% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 50 тисяч доларів (+16%).

Ціна однокімнатної квартири

Найнижча вартість однокімнатної квартири зафіксована в Київському районі - у середньому 19 тис. доларів. Трохи дорожче "однушки" у Слобідському та Салтівському районах – по 20 тис. доларів за однокімнатну.

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Натомість найдорожчі однокімнатні квартири – у Шевченківському районі (30 тис. доларів). Далі йдуть Основʼянський район із 28 тис. доларів та Холодногірський район – 24,8 тис. доларів.

Багатокімнатні квартири

Найдорожчі двокімнатні квартири знаходяться у:

Шевченківському районі – 50 тис. доларів;

Основʼянському районі – 47 тис. доларів;

Холодногірському районі – 38 тис. доларів.

При цьому найдешевші двокімнатні квартири пропонують у Новобаварському районі, де середня ціна становить 28,7 тис. доларів. Дорожче обійдеться житло у Салтівському районі – 30 тис. доларів. А замикає трійку найдоступніших варіантів Індустріальний район – 31 тис. доларів.

Найдорожчі трикімнатні квартири:

Шевченківський район – 80 тис. доларів;

Київський район – 55 тис. доларів;

Основʼянський район – 52 тис. доларів.

Найдешевші трикімнатні квартири:

Індустріальний район – 40 тис. доларів.

Салтівський район – 39 тис. доларів;

Новобаварський район – 38,7 тис. доларів.

Ринок нерухомості - останні новини

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за чотири роки найбільший приріст медіанної вартості на купівлю 1-кімнатної квартири було зафіксовано у Чернігові 83% (з 662 тис. грн до 1,2 млн грн).

Станом на червень, середня вартість однокімнатної квартири у Києві становила близько 65 тисяч доларів, тобто плюс 8% за останні пів року.

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