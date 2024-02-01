Попередження було передано Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями.

Китай пригрозив, що двосторонні відносини з Україною можуть бути пошкоджені через те, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) включило більше десятка китайських компаній до списку "міжнародних спонсорів війни", повідомляє агентство Reuters.

Попередження було передано Україні минулого місяця на зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями. Китай не ставив перед Україною жодних умов чи "тимчасових рамок", а просто висловив свою точку зору щодо списку.

"Посол сказав, що ситуація з чорним списком може мати негативний вплив на наші відносини", – повідомило одне з анонімних джерел.

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Друге джерело припустило, що погроза Пекіна може вплинути на закупівлю Китаєм українського зерна. До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговим партнером України та продовжує залишатися важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.

Зазначається, що Україна внесла 48 компаній у всьому світі, включаючи 14 з Китаю, до переліку "міжнародних спонсорів війни", чия бізнес-діяльність опосередковано допомагає або сприяє військовим зусиллям Росії.

Спонсори війни

У серпні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited, яка є власником платформи онлайн-комерції AliExpress, до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що вона продовжує працювати в РФ.

Загалом до переліку міжнародних спонсорів війни потрапили зокрема австрійська банківська група Raiffeisen Bank, китайський техногігант Xiaomi, французькі корпорації Yves Rocher і Auchan, транснаціональна корпорація Procter &Gamble (бренди Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Old Spice і багато інших).

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