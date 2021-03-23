За словами Жовкви, в пріоритеті України як утримання традиційних, так і освоєння нових ринків збуту.

Структура експорту України має бути змінена шляхом просування на зовнішні ринки вітчизняної продукції з високою доданою вартістю.

Як повідомила прес-служба про це заявив заступник Голови ОП Ігор Жовква під час виступу на засіданні Ради Торгово-промислової палати України.

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Зазначається, що учасники заходу погодилися з наведеними аргументами щодо нагальної необхідності зміни структури експорту України шляхом просування на зовнішні ринки вітчизняної продукції з високою доданою вартістю, а також пріоритетністю утримання традиційних та освоєння нових зовнішніх ринків.

"Ми всі змушені грати за новими правилами нового пандемічного світу. Маємо працювати спільно для винаходу "рецепту успіху" нашої держави, зокрема, у зовнішньоекономічній діяльності, яка відповідатиме реаліям мінливого і повного викликів сучасного світу", - цитує Жовкву прес-служба глави держави.

Зазначається, що Жовква також звернув увагу на важливість розширення торговельних можливостей України, зокрема, шляхом укладення угод про вільну торгівлю з іноземними державами. Як було зазначено "Подальша лібералізація торгівлі України з країнами світу - пріоритет для України та надважке завдання в умовах "підступного протекціонізму".

Що цьому передувало

За даними Держмитслужби, експорт українських товарів у 2020 році зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,7% - до 49,2 млрд дол.

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Автор: Богдан Слуцький