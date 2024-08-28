Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.

Двічі на рік домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, перераховують житлову субсидію. Перерахунок відбувається у березні та серпні. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що органи ПФУ здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.

У Пенсійному фонді розповіли, що при перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року. Його співставляють з доходами за III і IV квартал минулого року. Саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024-го.

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Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50%, розмір житлової субсидії переглянуто. Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, змінився.

Комунальні послуги в Україні

Національний банк припускає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 2025 року через складний стан в енергетиці та державному бюджеті. Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко вважає, що тариф на газ вже наступного року може зрости на 2 гривні за 1 куб. м. Здорожчання може відбутися якщо припнеться транзит газу територією України.

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