Двічі на рік домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, перераховують житлову субсидію. Перерахунок відбувається у березні та серпні. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
Зазначається, що органи ПФУ здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.
У Пенсійному фонді розповіли, що при перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року. Його співставляють з доходами за III і IV квартал минулого року. Саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024-го.
Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50%, розмір житлової субсидії переглянуто. Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, змінився.
Комунальні послуги в Україні
Національний банк припускає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 2025 року через складний стан в енергетиці та державному бюджеті. Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора.
Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Олексій Кучеренко вважає, що тариф на газ вже наступного року може зрости на 2 гривні за 1 куб. м. Здорожчання може відбутися якщо припнеться транзит газу територією України.