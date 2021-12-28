Судова епопея з "ПриватБанком" і Нацбанком триває з 2017 року, і за цей час футбольний клуб неодноразово доводив свою правоту.

Шостий апеляційний адміністративний суд 22 грудня залишив у силі рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні заяви "Приватбанку" про перегляд судового рішення, яким у свою чергу була підтверджена незаконність визнання футбольного клубу "Динамо Київ" пов'язаним з "ПриватБанком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката Ігоря Суркіса, Ігоря Алексєєва.

"Ми вітаємо законне і обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Фактично суд в черговий раз не знайшов жодних доказів зв'язку футбольного клубу "Динамо Київ" з "ПриватБанком" до його націоналізації", - говорить адвокат.

За словами Алексєєва, Судова епопея з "ПриватБанком" і Нацбанком триває з 2017 року, і за цей час футбольний клуб неодноразово доводив свою правоту.

"За останні 5 років "Динамо Київ" успішно подолав всі щаблі судової системи, здобув беззастережні перемоги в судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій. Більш того, опоненти після програшу у Верховному суді пішли далі і навіть звернулися до Конституційного Суду, але і там їм було відмовлено. Однак, як бачимо, на цьому вони не зупинилися і фактично пішли по другому колу", - констатує адвокат.

І хоча Національний банк всі свої претензії виправдовує тим, що Ігор Суркіс нібито мав істотну участь у групі "1+1 медіа" (близько 25%), адвокат спростовує цю тезу.

"Пан Ігор Суркіс весь час був власником частки в розмірі лише трохи більше 8%. А український закон чітко говорить, що" істотна участь " - це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про відверту помилковість і незаконність позиції Національного банку, - зазначає Алексєєв. - Мене відверто дивує цинічна позиція "ПриватБанку" та їхніх консультантів. Замість того, щоб чесно визнати свою поразку і помилковість будь-яких претензій до "Динамо Київ", вони витрачають шалені кошти платників податків на супровід абсолютно безперспективних процесів".

На думку адвоката," ПриватБанк " обрав тактику відвертого затягування процесу під будь-яким надуманим приводом.

"Таку явно необґрунтовану поведінку банку та їхніх консультантів спостерігаємо абсолютно у всіх справах, пов'язаних з родиною Суркісів та їхніми компаніями. Ми бачимо цинічні маніпуляції і відверте "процесуальне рейдерство" з боку представників банку. Напевно, хтось дуже хоче уникнути відповідальності за все те беззаконня по відношенню до сім'ї Суркісів і їх компаній. Однак рано чи пізно доведеться відповідати перед законом", - закінчує Алексєєв.

Нагадаємо, у 2019 році націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до їхніх компаній позов у суді штату Делавер (США).

Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.