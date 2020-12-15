Київський апеляційний суд вирішив продовжити розгляд справи від ще однієї компанії-акціонера АТ "Мотор Січ" щодо арешту акцій підприємства. До 11 січня, дати засідання, судді мають вивчати подані адвокатами матеріали.

Про це "РБК-Україна" після судового засідання 14 грудня повідомив адвокат Олександр Максименко, який представляє інтереси компанії-акціонера АТ "Мотор Січ".

Читайте такожПрокурори саботують судовий процес у справі про арешти акцій "Мотор Січі" - адвокатАдвокати заявили, що причиною для тривалої судової перерви стала необхідність вивчення поданих адвокатами компанії-акціонера матеріалів. Зазначається, що клопотання про арешти акцій АТ "Мотор Січ" у 2017 і 2018 роках були підписані саме слідчим СБУ, а не прокурором, що ставить під сумнів законність відповідних арештів.

Як повідомляє "РБК-Україна", під час судового засідання суддів відмовили задовольнити клопотання про виклик до суду як свідків представників низки державних органів, які публічно заявляли про свій інтерес у справі.

"Юристи побачили в цих діях суддів упередженість, тому подали заяву на відвід даної колегії суддів. Але судді відмовили в цьому питанні", - йдеться у повідомленні.

Адвокати вважають справу, в якій було накладено 4 арешти на одне і те ж майно компанії, політичною й такою, що використовується для реалізації "певних недружніх дій держави щодо інвесторів підприємства".

Адвокати сподіваються, що суд апеляційної інстанції 11 січня зможе побачити "очевидні порушення процедури накладення арешту на акції компанії й розблокувати діяльність підприємства"

Крім того, в апеляції цьогоріч заплановано ще одне засідання щодо арешту акції АТ "Мотор Січ" - на 29 грудня.

Нагадаємо, 2 грудня Київський апеляційний відмовив знімати арешт з акцій АТ "Мотор Січ". Адвокати стверджують, що суд прийняв рішення після вивчення 60 сторінок матеріалу за 15 хвилин.

Китайські інвестори "Мотор Січ" хочуть стягнути з України в інвестиційному спорі збитків у розмірі $3,5 млрд, також вони вже розпочали міжнародний арбітраж з державою.

У підприємстві наголошують, що арешти та заборони щодо акцій погіршують фінансове становище АТ "Мотор Січ": прибуток компанії скоротився в рази, з підприємства пішли близько 8 тисяч співробітників, деяких працівників відправили у вимушений простій.

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Автор: УНІАН