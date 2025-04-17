Обіцяна президентом США торгова війна з Китаєм розпочалася всерйоз тільки минулого тижня, а він уже провалив її.

Торгова війна Дональда Трампа з Китаєм вийшла з-під контролю, загрожуючи світовій торгівлі та завдаючи шкоди іміджу США. Головна проблема американського лідера в тому, що він вважав, що Пекін підкориться волі Вашингтона.

Китайський бізнесмен Роберт Ву в колонці для The New York Times пише, що Китай експортує в США більше, ніж у будь-яку іншу країну - 438 мільярдів доларів у 2024 році. Мита Трампа боляче вдарять по Китаю в період слабкого споживчого попиту та інвестицій, а також кризи на ринку нерухомості. Однак Пекін зараз краще підготовлений, ніж під час першого терміну Трампа.

Китай диверсифікує експортні ринки, щоб знизити залежність від США. Пекін також знизив загальну залежність від торгівлі - частка експорту у валовому внутрішньому продукті Китаю знизилася з 36% у 2006 році до 19,7% у 2023 році.

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Крім того, китайська влада готувалася до торгової конфронтації зі США, ставлячи на перше місце технологічну самодостатність, економічну безпеку і переоснащення промисловості.

У китайського уряду є низка політичних інструментів, які можна використовувати, щоб полегшити біль від тривалої торговельної війни, зокрема мільярди доларів державних фондів, які можна швидко влити в китайські ринки капіталу. Але переговорна позиція Трампа слабшатиме з кожним днем у міру того, як американські споживачі відчуватимуть на собі удар зростаючої інфляції, інвестори страждатимуть від падіння акцій, а керівники компаній - від погіршення перспектив бізнесу. Китайські лідери не такі вразливі перед внутрішнім тиском, як Трамп.

І Китай, і США намагаються змінити свої економічні моделі. Китай виробляє занадто багато і хоче перейти до споживання, а США споживають занадто багато і хочуть виробляти більше. Китайцям, які звикли терпіти поневіряння, легше перейти до меншого виробництва і більшого споживання, ніж американцям рухатися в протилежний бік.

Трамп заявив, що Пекін "зіграв неправильно", відповівши на мита, але він не залишив Китаю вибору, адже прояв слабкості тільки підстьобує задираку. Різкий спад світового попиту, викликаний митами, вплине на китайську економіку, але не варто чекати дзвінка з Пекіна з благанням про угоду.

Мита Трампа щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп ввів щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка становила 145%. Пекін зробив відповідні кроки, запровадивши мита проти американської продукції.

Крім того, Китай запровадив обмеження на експорт рідкоземельних металів, що загрожує глобальним поставкам ключових матеріалів для високотехнологічного виробництва.

При цьому агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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