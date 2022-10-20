Планується, що послуга буде запущена в 2023 році.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія SpaceX заявила про намір запустити сервіс Starlink Aviation для літаків.

Про це повідомляє The Verge.

Планується, що послуга буде запущена у 2023 році. Послуга буде забезпечувати швидкість передачі даних до 350 Мбіт/сек на кожному літаку з терміналом Starlink. Цього вистачить для онлайн-ігор і відеодзвінків.

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Така швидкість набагато більше тієї, що зараз пропонується в літаках. Найчастіше максимальна швидкість інтернету в повітрі досягає близько 10 Мбіт/c, а з'єднання є тільки над континентами, але не над морем або океаном. Супутникові системи пропонують інтернет зі швидкістю від 30 до 100 Мбіт/с.

У SpaceX стверджують, що покриття буде глобальним і доступним під час всього польоту. Під час недавнього випробувального польоту Starlink Aviation забезпечив швидкість інтернету на борту в 100 Мбіт/с.

Ілон Маск, Starlink і Україна:

Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому.

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку і запусків великої їх кількості в космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

13 компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально на наступний день Маск передав, що все-таки продовжить фінансувати Starlink в Україні.

"Чорт з ним... попри те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", - заявив він.

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