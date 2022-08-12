Фермери зможуть отримувати в режимі реального часу доступ до програм підтримки.

Мінагрополітики запустило Державний аграрний реєстр (ДАР), в якому планується зібрати всі програми державної та міжнародної підтримки для фермерів.

Про це повідомила прес-служба відомства.

"Витративши всього кілька хвилин на реєстрацію в ДАР, аграрії зможуть в режимі реального часу отримати доступ до інформації про наявні програми державної підтримки та подати заявку на них онлайн з дому або офісу", - розповів заступник міністра питань цифровізації Денис башлик.

За його словами, система з неформальною назвою "Дія для аграріїв" була створена за європейським зразком і спрощує бюрократію, з якою стикалися фермери.

Зареєструватися в ДАР можуть виробники сільськогосподарської продукції незалежно від розміру, організаційно правової форми або напрямів діяльності.

Для подачі заявки сільгоспвиробник, який відповідає вимогам програми, повинен заповнити онлайн-форму, а при необхідності - додати скан-копії документів і підписати заявку своїм кваліфікованим електронним підписом.

Як раніше повідомляв УНІАН, через вторгнення Росії сільське господарство України зазнало $4,3 мільярда збитків.

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