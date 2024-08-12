Наприкінці серпня платформу транспортують до місця її встановлення у водах Саудівської Аравії.

У Китаї завершено будівництво найбільшої у світі морської нафтогазової платформи вагою близько 17 тисяч тонн. У понеділок, 12 серпня, її офіційно доставили ​​після 34 місяців будівництва в Циндао, провінція Шаньдун на сході Китаю, пише CGTN.

Зазначається, що наприкінці цього місяця платформу буде транспортовано великим вантажним судном до місця її встановлення, розташованого на відстані 6400 морських миль, у водах Саудівської Аравії. Платформа головним чином відповідає за збір видобутої на шельфі нафти та газу та транспортування їх на землю для переробки. Вона складається зі складного обладнання, такого як великі колектори для очищення трубопроводів, хімічної обробки та контролю роботи.

Площа палуби еквівалентна 15 стандартним баскетбольним майданчикам, а висота платформи перевищує висоту 24-поверхового житлового будинку. Масивна структура може збирати та транспортувати 24 мільйони тонн сирої нафти та 7,4 мільярда кубічних метрів газу щороку. Масштаб платформи, типи та розміри трубопроводів і складність системи є рекордними серед аналогічних об’єктів.

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Платформа буде встановлена ​​у водах Саудівської Аравії, щоб допомогти нафтовому родовищу Марджан збільшити його видобуток. Після повного введення в експлуатацію нафтового родовища Мар'ян річний видобуток сирої нафти досягне 24 мільйонів тонн.

Здобутки Китаю

У Китаї здійснили випробувальний пуск потужного вантажного безпілотника. Вантажопідйомність цього двомоторного літального апарату – 2 тонни, розмах крил – 16,1 м, висота – 4,6 м. Він розроблений компанією Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, яку фінансує держава.

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