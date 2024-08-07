Пекін витратив мільярди на дослідження та експерименти в галузі атомної енергетики.

Очікується, що Китай випередить Францію та США за рівнем виробництва атомної енергії до 2030 року. Наразі у Китаї будується 30 ректорів – в епоху, коли взагалі мало будується нових реакторів, пише Bloomberg.

"Ймовірно, існує не більше семи країн, які мають можливість проектувати, виробляти та експлуатувати атомні електростанції. Раніше ми були послідовниками, а тепер Китай – лідер", – заявив представник міністерства закордонних справ Китаю в Гонконзі Цуй Цзяньчунь.

Так, на курортному острові Хайнань працівники АЕС Linglong One завершують будівництво невеликого модульного ядерного реактора, побудованого для комерційних цілей. Це частина національного флоту атомних електростанцій, які мають на меті відмовитися від використання вугілля та імпортного палива.

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Зазначається, що Пекін витратив мільярди на дослідження та експерименти, такі як Linglong One. Йдеться про єдиний на сьогодні малий модульний реактор, схвалений Міжнародним агентством з атомної енергії. Його мають завершити до кінця наступного року. У ключових досягненнях, таких як термоядерний синтез – поєднання, а не розщеплення атомів – Пекін набагато перевищує США у дослідженнях та розробках.

За словами журналістів, цей успіх Китай може перенести за кордон, оскільки апетит до атомної енергетики зростає. Особливо це стосується країн, що розвиваються. Разом із Росією та Південною Кореєю Китай є однією з небагатьох країн, які постачають цю технологію оскільки американські та французькі лідери ослаблені. "Темпи Китаю – це те, чого справді не бачили ніде раніше", – каже китайський директор Всесвітньої ядерної асоціації Франсуа Морен.

У 2019 році китайський уряд схвалив будівництво реакторів, щоб досягти своєї мети довести атомну енергетику до 15% від загальної генерації до 2050 року. США все ще мають найбільше АЕС у світі, але за останнє десятиліття вони побудували лише три реактори. "Китай – єдина країна, яка не припиняла будівництво за останнє десятиліття. Зупинка нового будівництва в інших місцях або залишила вакуум у досвіді, або галузь у стані банкрутства ", – розповів декан Китайського інституту досліджень енергетичної політики Лінь Боцян.

Китай щедро надав урядову підтримку галузі, зокрема, недороге фінансування від державних банків. Пекін також надає пріоритет будівництву кількох реакторів однакової конструкції, створенню стандартизації, готовому ланцюжку постачання та армії навчених працівників. Це дозволяє уникнути перевищення витрат і затримок, подібних до тих, що трапилися на заводі в Джорджії.

Реактор нового покоління

Наразі Китай зосереджений на Hualong One, так званому реакторі третього покоління. Він має розширені системи безпеки, щоб запобігти розплавленню, навіть якщо весь контроль над станцією буде втрачено. Майже половина реакторів, які будуються або плануються, підпадають під цю парасольку, зокрема в Хайнані, де також знаходиться Linglong One.

Технологія далека від революційної, але Пекін більше не просто копіює. Минулого року компанія розпочала комерційну діяльність на Shidaowan One, першому в світі високотемпературному газоохолоджуваному реакторі, так званій технології четвертого покоління. Він нагріває гелій замість води, щоб виробляти електроенергію.

У січні Китай також представив національну компанію, призначену для прискорення розвитку ядерного синтезу, офіційно приєднавшись до гонки за розробкою майже безмежної безвуглецевої енергії без загрози розплавлення. Вона не передбачає ланцюгової реакції, яка може вийти з-під контролю. Технологія залишається надзвичайно складною, оскільки затримки та перевищення витрат перешкоджають найбільшому у світі експерименту з термоядерною енергією у Франції.

Крім того, виникає проблема розташування. Поки що всі реактори Китаю були побудовані поблизу прибережних мегаполісів, які потребують енергії та далеко від вугільних і гідроенергетичних ресурсів країни. Але щоб досягти цільових показників потужності, Пекіну доведеться розпочати будівництво заводів усередині країни, чому він досі чинив опір через занепокоєння забрудненням річок.

Пекін має довгу історію використання енергетичних угод, включно з ядерною, для зміцнення міжнародних зв’язків. У 2019 році колишній голова China National Nuclear Corp. заявив, що країна може побудувати 30 закордонних реакторів, які могли б заробити китайським компаніям 145 мільярдів доларів до 2030 року.

Однак поки що реальність не відповідає амбіціям. Китай не підписав жодного з кількох міжнародних договорів, які встановлюють стандарти розподілу відповідальності у разі аварій. Він також не запропонував прийняти відпрацьоване паливо. Але навіть якщо західні країни не бажають імпортувати ядерні технології Китаю, вони все одно можуть допомогти власному енергетичному переходу, прийнявши його модель розвитку, йдеться у статті.

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