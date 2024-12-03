У 2024 році мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20 100 грн.

Громадяни України, які приєднуються до лав Збройних сил, з першого дня служби отримують грошове забезпечення. Фахівці Департаменту соціального забезпечення Міноборони підготували детальну довідку про складові цієї фінансової підтримки. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

Зазначається, що грошове забезпечення військовослужбовців є сукупністю гарантованих державою виплат, які надаються військовослужбовцям за виконання ними військових обов’язків.

У 2024 році мінімальний розмір грошового забезпечення становить 20 100 грн. Розмір грошового забезпечення військовослужбовця також залежить від виду (роду) військ, в якому проходить службу цей військовослужбовець. Зокрема, у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій розмір грошового забезпечення відрізняється.

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Виплати включають:

Основні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років. Додаткові виплати: підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, а також премія. Одноразові виплати: винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.

Щомісячні основні види грошового забезпечення для військовослужбовців ЗСУ охоплюють постійні складові, які виплачуються кожному військовому залежно від його звання, посади та тривалості служби. До таких видів забезпечення належать:

Посадовий оклад - це основна частина грошового забезпечення, яка залежить від посади військового. Вищі посади мають більші оклади, що визначають базовий рівень грошового забезпечення. Оклад за військовим званням - це складова грошового забезпечення військовослужбовця, яка виплачується йому залежно від присвоєного військового звання (наприклад, рядовий, сержант, лейтенант) незалежно від посади, яку обіймає військовослужбовець. Надбавка за вислугу років - це виплата, яку отримує військовослужбовець за тривалість своєї служби в Збройних силах чи інших силових структурах. Ця надбавка нараховується у відсотках до окладів (посадового та за військовим званням) і збільшується зі зростанням кількості років служби починаючи з 5% (для 1 року служби) до 50% (для 25 років і більше).

До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ належать:

Підвищення посадового окладу - це базове збільшення окладу для військових, які проходять військову службу на території населених пунктів, яким надано статус гірських, та на острові Зміїний. Надбавки - це виплати за особливості проходження служби, за службу в Силах спеціальних операцій Збройних сил, кваліфікацію, кваліфікаційну категорію, виконання функцій державного експерта з питань таємниць, роботу в умовах режимних обмежень, безперервний стаж на шифрувальній роботі, почесні та спортивні звання, військовослужбовцям-донорам. Доплати - це виплати за здобутий науковий ступінь, наприклад, кандидата наук або доктора наук, а також за отримане вчене звання, наприклад, доцента чи професора. Військовослужбовці, які обіймають визначені посади, можуть отримати додатково від 5% до 10% посадового окладу, залежно від рівня досягнень у науковій та професійній діяльності. Винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту - це спеціальна форма матеріального стимулювання для осіб, які займаються критично важливими функціями у сфері кіберзахисту національної безпеки. Військовослужбовці, які працюють із кіберзахистом, отримують винагороду, що може становити до 100% посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від рівня виконуваних завдань. Винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану (особливого періоду) - це щомісячна виплата у розмірі 2 350 грн курсантам вищих військових навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі. Премія - щомісячна виплата військовослужбовцям відповідно до їхнього особистого внеску у загальні результати служби. У середньому премія становить від 15 000 до 30 000 грн.

До одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ належать винагороди.

На період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 виплачується в таких розмірах:

100 000 грн - тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

50 000 грн - військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ (сил) або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, а також у складі командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу) (у тому числі поза районами ведення бойових (воєнних) дій).

30 000 грн - військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання додаткової винагороди за різними умовами, ця додаткова винагорода виплачується в більшому розмірі, у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.

Також додатково виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання бойових (спеціальних) завдань.

Виплати військовим та їхнім родинам - важливі новини

Раніше УНІАН писав, що військовий з позивним "Єврей" розповів про те, що пораненим бійцям Збройних сил України масово відмовляють у виплатах і виводять за штат. За його словами, дуже багато бійців ЗСУ потрапляють із пораненнями до шпиталів, їх виводять поза штат і "платять копійки".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовим надається змога самостійно визначити, хто отримуватиме виплати в разі їхнього полону або зникнення безвісти.

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