Майже всі учасники опитування вважають, що кошти фонду мають піти на медицину та доплати лікарям.

50% українців не підтримують виділення коштів з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво доріг.

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Про це йдеться у прес-релізі за результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 15-17 листопада.

"Абсолютна більшість опитаних вважають потрібним першочергово направити кошти зі спеціального фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю засобів захисту для лікарів, облаштування лікарняних ліжок медичним киснем, закупівлю ліків і обладнання для лікарень, доплати лікарям і залученим особам до боротьби з коронавірусом, збільшення тестування на коронавірус", - йдеться у прес-релізі.

Так, 98% опитаних вважають за необхідне виділити кошти з фонду на закупівлю засобів захисту для лікарів та осіб, залучених для боротьби з COVID-19; 97% - на облаштування ліжок у медзакладах киснем та закупівлю ліків; 98% - на обладнання для лікарень; 94% - на доплати лікарям і залученим до боротьби з коронавірусом особам.

Крім того, виділення коштів фонду на будівництво мобільних госпіталів вважають за необхідне 81% респондентів (15% не потрібним), компенсації підприємцям за вимушений простій через карантинні обмеження – 81% (17% не потрібним).

Разом з тим, як свідчать результати опитування, 48% українців підтримують виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на будівництво доріг, а 50% – не підтримують.

Опитування проводилось методом телефонного інтерв'ю серед 3 тисяч українців віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Доля коронавірусного фонду

3 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет на 2020 рік, згідно з яким був створений спецфонд по боротьбі з коронавірусом обсягом 64,7 млрд грн.

Більш ніж половину коштів цього фонду було направлено на ремонт доріг.

17 листопада 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна за сім місяців витратила на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції понад 20 млрд грн тільки по лінії сфери охорони здоров'я.

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Автор: Антоніна Доломанжи