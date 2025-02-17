Загалом за майже три роки повномасштабної війни ФОПи сплатили 126 млрд грн податку.

Від березня 2022 року в Україні щомісяця відкривалося більше ФОПів, ніж закривалось. Однак наприкінці 2024 року через зростання податкового навантаження на підприємців ситуація змінилась, повідомляє платформа "Опендатабот".

"Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом за майже три роки повномасштабної війни ФОПи сплатили 126 млрд грн податку. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022 року. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

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Загалом від початку повномасштабної війни 763 759 нових ФОПів відкрилось в Україні. Водночас 684 995 підприємців вирішили закритись за останні 3 роки.

За даними аналітиків, найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності - 28,1% або 214,2 тисячі підприємців. До трійки також потрапили IT - 9,1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля - 7,2% (54,6 тисячі).

У порівнянні з періодом до початку повномасштабної в три рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових ФОПів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза - у сфері фінансів.

Крім того, повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців. Якщо у січні 2022 року кожен другий новий ФОП відкривали жінки, то зараз частка таких справ - 61%. Найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60,5%), Кіровоградській (60,1%) та Полтавській областях (59,4%).

"Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці", - додали аналітики.

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві - 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

Бізнес в Україні під час війни - головні новини

У минулому році понад 11 тисяч компаній змінили юридичну адресу реєстрації з одного регіону в інший. Так, переїзди компаній через війну за рік скоротилися на 18%. Також це на 25% менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Лідером за виписаними та зареєстрованими бізнесами стала столиця.

Раніше повідомлялося, що трохи більше чверті ФОПів планували закриватися найближчим часом. Причиною більше половини респондентів назвали підвищення податків.

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