Місто планують побудувати в Східному регіоні Ла-Юніон.

Сальвадор має намір випустити біткоїн-облігації для того, щоб в найближчому майбутньому побудувати перше у світі криптовалютне місто.

Передбачається, що місто отримає назву Біткоїн Сіті. Таку заяву зробив президент Сальвадора Наіб Букеле, повідомляє Reuters.

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Місто планують побудувати в Східному регіоні Ла-Юніон.

"Це повністю екологічне місто, яке працює та отримує енергію від вулкана", - зазначив Букеле.

Передбачається, що воно буде отримувати геотермальну енергію від вулкана, а його резиденти будуть звільнені від усіх податків крім податку на додану вартість (ПДВ).

За словами Букеле, Сальвадор планував випустити перші біткоїни-облігації у 2022 році.

Директор зі стратегії постачальника технології блокчейн Blockstream Самсон Моу зазначив, що перший 10-річний випуск "вулканічних облігацій" буде обсягом в $1 млрд.

Біткоїн в Сальвадорі:

Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом.

З вересня 2021 року жителі країни можуть розплачуватися криптовалютою, платити податки в біткоїнах та використовувати його для погашення іпотеки.

Влада перерахувала громадянам по $30 в біткоїни за установку офіційного криптовалютного гаманця Chivo.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїни, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Олена Коваленко