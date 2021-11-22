Сальвадор має намір випустити біткоїн-облігації для того, щоб в найближчому майбутньому побудувати перше у світі криптовалютне місто.
Передбачається, що місто отримає назву Біткоїн Сіті. Таку заяву зробив президент Сальвадора Наіб Букеле, повідомляє Reuters.
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Місто планують побудувати в Східному регіоні Ла-Юніон.
"Це повністю екологічне місто, яке працює та отримує енергію від вулкана", - зазначив Букеле.
Передбачається, що воно буде отримувати геотермальну енергію від вулкана, а його резиденти будуть звільнені від усіх податків крім податку на додану вартість (ПДВ).
За словами Букеле, Сальвадор планував випустити перші біткоїни-облігації у 2022 році.
Директор зі стратегії постачальника технології блокчейн Blockstream Самсон Моу зазначив, що перший 10-річний випуск "вулканічних облігацій" буде обсягом в $1 млрд.
Біткоїн в Сальвадорі:
Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїн офіційним платіжним засобом.
З вересня 2021 року жителі країни можуть розплачуватися криптовалютою, платити податки в біткоїнах та використовувати його для погашення іпотеки.
Влада перерахувала громадянам по $30 в біткоїни за установку офіційного криптовалютного гаманця Chivo.
Біткоїн в Україні:
6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїни, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.
Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.
Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.
При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.
Як змінювався курс біткоїна:
- Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.
- 22 лютого 2021 року ціна біткоїна перевищила $58 тисяч.
- 13 квітня 2021 року біткоїн в ході торгів перевищив $ 62,7 тис., оновивши історичний максимум.
- 23 квітня 2021 року біткоїн обвалився до рекордного мінімуму.
- 17 липня експерти прогнозували, що біткоїн переступить психологічну позначку.
- У серпні 2021 року експерти прогнозували, що курс біткоїна підніметься до $100 тисяч за монету.
- 7 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $55 000 за монету.
- 18 жовтня 2021 року курс біткоїна перевищив позначку в $62 000 за монету.
- 20 жовтня 2021 року курс біткоїна пробив історичний максимум.