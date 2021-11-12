Прибутковість буде забезпечуватися коштом розміщення міської криптовалюти MiamiCoin, яка за останні три місяці принесла Маямі понад $21 млн.

Найближчим часом жителі американського міста Маямі (штат Флорида) почнуть отримувати гарантований дохід в криптовалюті.

Відповідну ініціативу запропонував градоначальник Френсіс Суарес, повідомляє Coindesk.com.

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Мер Маямі висловив надію на те, що його місто стане першим в США, який забезпечить "біткоїни-дохід" своїм жителям. Він також зазначив, що муніципалітет вже працює над створенням криптогаманців для городян.

Прибутковість буде забезпечуватися за рахунок розміщення міської криптовалюти MiamiCoin, яка за останні три місяці принесла Маямі понад $21 млн.

"Ми збираємося створити цифрові гаманці для наших жителів. І ми збираємося роздати на них біткоїни прямо з прибутковості MiamiCoin", - сказав Суарес.

"Наше місто могло б стати першим, що працює без податків, що я вважаю революційним", - додав Суарес.

Міська криптовалюта в США:

MiamiCoin - це перший міський токен в США. Він був запущений платформою CityCoins 3 серпня 2021 року. Другим став NYCCoin - Нью-Йоркський токен, його майнінг почався 10 листопада.

Обидві криптовалюти побудовані на базі протоколу Stacks (STX), який використовує функціонал блокчейну біткоїна. Для майнінгу будь-який охочий може переслати свої токени STX. 30% з них будуть поміщені в спеціальний міський гаманець, а решта 70% – накопичені для заробітку STX і біткоїн.

Вихід біткоїна на фондову біржу:

19 жовтня 2021 року на Нью-Йоркській біржі (NYSE) стартували перші у світі торги акціями фонду Bitcoin Strategy ETF, який заснований на криптовалюті, а саме на біткоїні.

Фонд запустили під тікером BITO від імені компанії ProShares.

Біткоїн в Україні:

6 жовтня 2021 року президент Володимир Зеленський відмовився підписувати прийнятий Верховною Радою закон про біткоїн, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів, і повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями.

Законопроект "Про віртуальні активи" (№3637) був внесений до Верховної Ради 11 липня 2020 року. У першому читанні документ ухвалили 2 грудня, а в другому - 8 вересня 2021 року 276 голосами.

Документ легалізував використання віртуальних активів в Україні та вводив регулювання його різними держорганами.

При цьому, станом на вересень 2021 року, в Нацбанку виключали можливість присвоєння віртуальним активам статусу платіжного засобу.

Як змінювався курс біткоїна:

Автор: Олена Коваленко