Найближчим часом планується оголосити конкурс.

Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області, яка може стати першим проєктом в рамках реалізації угоди про мінерали між Україною та США, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, найближчим часом планується напрацювати всі умови конкурсу.

"Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду, - додала Свириденко. - Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування".

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Вона повідомила, що на зустрічі представник американської компанії TechMet акцентував, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення.

За інформацією видання The New York Times, 16 червня українська влада дозволила почати процес допуску приватних компаній до розробки державної ділянки літієвих руд Добра в рамках підписаної 30 квітня угоди зі США про спільний видобуток корисних копалин.

Серед імовірних претендентів на перемогу у майбутньому конкурсі журналісти називають консорціум інвесторів, до якого входять енергетична інвестфірма TechMet, що частково належить уряду США. Одним з інвесторів в цій компанії є друг президента Трампа мільярдер Рональд Лаудер.

Останні геологічні дослідження свідчать, що Полохівське родовище, розташоване в Кіровоградській області України, містить понад 760 000 тонн еквіваленту карбонату літію. Це робить його одним із найбільших літієвих родовищ у Європі.

Угода про надра з США - головні новини

США і Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів, яка передбачає створення інвестиційного фонду відбудови України. Угода передбачає рівноправне партнерство двох держав: фонд створюється 50/50, і жодна зі сторін не матиме вирішального голосу. При цьому Україна і надалі контролюватиме надра.

4 червня депутати схвалили зміни до бюджетного кодексу, необхідні для імплементації мінеральної угоди з США.

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