Найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році.

Станом на початок липня 2025 у Польщі зареєстровано 29 044 компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни України, повідомляє "Опендатабот".

"Майже половину з них було відкрито українцями вже від початку повномасштабної війни - 13 014 бізнесів. Загалом 208 251 компанію було відкрито за останні 3,5 роки у Польщі. 6% нових бізнесів за цей час припадає на українців", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше компаній було зареєстровано українцями у 2022 році - 4 780 бізнесів. Це на третину більше, ніж у 2021 році.

Відео дня

Найбільше українських компаній сконцентровано у трьох воєводствах: Mazowieckie (зокрема, Варшава) - 11 568 компаній, Małopolskie (Краків та регіон) - 3 200 бізнесів та Dolnośląskie (Вроцлав та околиці) - 3 019.

При цьому більшість українських компаній, зареєстрованих українцями після початку повномасштабної у Польщі є малим бізнесом. Так, майже 10 тисяч компаній мають статутний капітал менш ніж 10 тис. злотих (понад 2,7 тис. дол). Лише у 133 бізнесів капітал понад 500 тис. злотих (більше 137 тис. дол.).

В "Опендатабот" також нагадали, що в 2024 році українці сплатили майже 1,65 млрд злотих (414 млн дол.) до держбюджету Польщі податків на доходи фізичних осіб та на прибуток юросіб.

Українці в Польщі - останні новини

Згідно дослідження міжнародної консалтингової компанії Delloite, українські біженці, які працюють в Польщі, до 2030 року забезпечать нашому сусіду 3,2% ВВП. Експерти відмічали, що зі збільшенням кількості українських біженців у Польщі, які знайшли роботу, їхній внесок у зростання ВВП зростав та перевищив очікування.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі прийняв рішення поступово припинити діяльність притулків для мігрантів з України.

Вас також можуть зацікавити новини: