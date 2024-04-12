Найпопулярніша причина потрапляння до Реєстру корупціонерів – пропозиція вигоди за дії або бездіяльність у владі.

Львівська область стала лідером за кількістю корупціонерів в Україні у 2023 році. Про це повідомляє портал Опендатабот.

"Протягом трьох останніх років лідером щодо кількості винесених вироків стала Львівська область. Кількість записів від початку великої війни знизилася: якщо у 2021 році їх було 537, то торік — лише 192", - йдеться у повідомленні.

Далі в рейтингу йде Київська (188), Одеська (181), Дніпропетровська (176) та Вінницька (169) області.

Відео дня

Загалом до Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це на 65% менше, аніж у довоєнний 2021 рік. Тоді перелік поповнився на майже 7 тисяч записів.

В Опендатабот зазначають, що у 2021 році, переважно, люди потрапляли до Реєстру корупціонерів через порушення, пов’язані з деклараціями — 75,9% вироків. Вже у 2023 році частка таких справ скоротилася до 1,6%. Це пов’язано з тим, що від початку повномасштабної війни НАЗК не перевіряло декларації посадовців, а сама подача декларацій не була обовʼязковою.

У 2022-2023 роках найбільше людей потрапило до реєстру через пропозицію чи обіцянку неправомірної вигоди за дії або бездіяльність у владі — 38,2% та 53,1% випадків відповідно.

Найчастіше зловмисників засуджують до штрафів — 92% вироків. Позбавлення волі та громадські роботи або ж іспитовий строк сумарно складають десь 5-8% покарань.

Корупція в Україні

Торік в Україні сталися кілька гучних корупційних скандалів. Так, на хабарі у 2,7 мільйона доларів було затримано голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Також корупція активно поширилася серед військкомів. Зокрема, вже колишній головний військком Одеської області Євген Борисов за час повномасштабної війни "назбирав" на маєток в Іспанії та елітне авто.

У Вашингтоні вважають, що Україна може зробити більше для боротьби з корупцією. Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США постійно ведуть розмови з українським урядом щодо нових антикорупційних заходів.

Вас також можуть зацікавити новини: