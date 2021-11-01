Повна назва фінустанови буде "Акціонерне товариство Міжнародний резервний банк".

Російський "Сбербанк" буде змушений змінити назву своєї української "дочки"на "Міжнародний резервний банк".

Перейменування відбудеться за рішенням Верховного Суду. Про це йдеться в повідомленні "Сбербанку".

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Українська "дочка" російського "Сбербанку" змінює ім'я на "Міжнародний резервний банк".

Повна назва фінустанови буде "Акціонерне товариство Міжнародний резервний банк", скорочене — АТ МР Банк.

У рішенні російського "Сбербанку" говориться, що правління банку уповноважене самостійно ухвалювати рішення з питань, що відносяться до порядку, умов використання банком нових знаків для товарів і послуг.

Згідно з матеріалами українського патентного відомства, "Сбербанк" ще у 2018-2019 рр. подав в "Укрпатент" заявки на реєстрацію назв "Міжнародний резервний банк" (МРБ) українською, російською та англійською мовами, а також на пов'язаних з цим торгових знаків.

Суперечка "Сбербанку" з "Ощадбанком":

"Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстрований Національним банком України з 1 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку країни з 2001 року.

У квітні 2017 року Господарський суд м. Києва визнав недійсними десять торгових марок українського дочірнього банку російського "Сбербанку", у зв'язку з чим фінустанова втратила доменне ім'я sberbank.ua і не може використовувати торгову марку "Сбербанк".

12 серпня 2020 року "Ощадбанк" виграв суд у "Сбербанку" РФ, який заявляв, що реєстрація "Сбербанком" торгової марки "Сбербанк" на території України порушила права "Сбербанку Росії".

26 листопада 2020 року Касаційний господарський суд Верховного Суду України відхилив касаційну скаргу "Сбербанку Росії" і залишив у силі рішення про визнання торгової марки" Сбербанк "на території України власністю "Ощадбанку".

20 серпня 2021 року Верховний суд поставив крапку у суперечці "Ощадбанку" з російським "Сбербанком"

Автор: Олена Коваленко