Державний концерн "Укроборонпром" в рамках виставки IDEX-2021 уклав контракт з Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД загальною вартістю 85,6 млн доларів.
Про це повідомляє прес-служба концерну.
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"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції. Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на поставку в цю країну двигунів 6ТД1 і 6тд2", - цитує главу "Укроборонпрому" Юрія Гусєва його прес-служба.
Співпраця з Пакистаном
Україна і Пакистан протягом 2020 року збільшили показники двосторонньої торгівлі більш ніж у два рази - до 238 млн дол.
"Укроборонпром"
Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.
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