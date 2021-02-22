Контракт було підписано під час виставки IDEX-2021.

Державний концерн "Укроборонпром" в рамках виставки IDEX-2021 уклав контракт з Пакистаном на ремонт парку танків Т-80УД загальною вартістю 85,6 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

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"Наші бронетанкові підприємства постійно оновлюють свої виробничі потужності та вдосконалюють технології, що забезпечує високу якість робіт і продукції. Також ми обговорили з пакистанською стороною нові замовлення на поставку в цю країну двигунів 6ТД1 і 6тд2", - цитує главу "Укроборонпрому" Юрія Гусєва його прес-служба.

Співпраця з Пакистаном

Україна і Пакистан протягом 2020 року збільшили показники двосторонньої торгівлі більш ніж у два рази - до 238 млн дол.

"Укроборонпром"

Державний концерн "Укроборонпром" був створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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Автор: Дмитро Шварц