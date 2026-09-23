'Укрпошта' оновила порядок роботи відділень

Ігор Смілянський наголосив, що приймання посилок в пріоритеті.

Міські відділення "Укрпошти" через постійні повітряні тривоги змінюють порядок роботи. Відтепер першочергово оброблятимуть посилки на прийом та видачу, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у Facebook.

"Приймання посилок отримує перший пріоритет, тобто посилки приймаються поза чергою. Наступним пріоритетом є видача посилок, які також видаються поза чергою", - зазначив голова "Укрпошти".

За його словами, відсьогодні понад 90% міських відділень компанії, які мають більше ніж одне операційне вікно, отримали відповідні інструкції, і "Експрес-вікно" працюватиме саме в такому режимі. Гендиректор "Укрпошти" пояснив це рішення тим, що через постійні тривоги робота відділень може бути скорочена. Саме тому, щоб до сортувальних центрів відправлення потрапляли вчасно, було ухвалено відповідне рішення.

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"Ми цінуємо всіх наших клієнтів, проте специфіка роботи така, що фінансові послуги (пенсії, платежі і т. п.) надаються тут і зараз. І навіть якщо ви завітаєте до нас після тривоги, ви в будь-якому разі отримаєте послугу того самого дня, і її не можна буде знищити (бо сервери ми захистили), чого неможливо зробити в разі затримки з відправленням або видачею посилки", - вказав Смілянський.

Він також додав, що наступним кроком буде запуск станцій самообслуговування та збільшення кількості поштоматів.

"Укрпошта" - останні новини

У червні стало відомо, що національний поштовий оператор підписав угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy. На маркетплейсі продається понад 2 мільйонів українських товарів.

У травні "Укрпошта" встановила спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, щоб клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі.

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