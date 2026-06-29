'Укрпошта' стала офіційним партнером одного з найбільших маркетплейсів світу

На Etsy продається більше 2 мільйона українських товарів.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" підписала угоду з одним з найбільших маркетплейсів світу – Etsy. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Після підписання "Укрпошта" стає веріфікованим партнером Etsy по всьому світу з нашої країни", – зазначив він.

Смілянський додав, що на маркетплейсі продається понад 2 мільйонів українських товарів. Також він розповів, що повна ІТ інтеграція між "Укрпоштою" та Etsy дає можливість одночасно продавати товари в будь-яку країну світу, а всі розрахунки по миту (в США та ЕС) оператор бере на себе.

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"Укрпошта" - останні новини

20 червня генеральний директор українського поштового оператора Ігор Смілянський повідомив, що Польща уже два місяці блокує проїзд машин "Укрпошти" польською територією. Доставка пошти по самій Польщі наразі можлива лише через місцеву Poczta Polska. При цьому поляки не пускають український поштовий транспорт навіть транзитом.

У травні державний поштовий оператор встановив спеціальні комірки швидкої видачі всередині відділень, щоб клієнти могли забрати посилку без очікування в загальній черзі до оператора. Частина відправлень автоматично направлятиметься на отримання у новому форматі.

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