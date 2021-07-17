Він посів 97 місце у рейтингу авторитетного американського видання Defense News.

"Укроборонпром" за підсумками 2020 року повернувся до ТОП-100 світових виробників зброї за рейтингом авторитетного американського видання Defense News та посів там 97 місце.

Про це повідомляє прес-служба державного концерну.

"До ТОП-100 оборонно-промислових компаній за підсумками минулого року потрапили ті, які продали озброєння та військової техніки на суму від 600 млн дол і вище", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укроборонпром" закінчив 2020 рік із сукупним доходом від продажу ОВТ у 650 млн доларів.

Читайте такожДо вбивства президента Гаїті може бути причетний екс-працівник Мін’юсту – поліціяПри цьому поріг входження до рейтингу-2019 склав близько 300 млн дол, а за підсумками 2018-го – близько 100 млн дол.

Експерти прогнозують, що до ТОП-2021 увійдуть оборонно-промислові компанії з сукупним доходом від продажу ОВТ близько 1 млрд дол.

В "Укроборонпромі" додали, що концерн не був представлений у рейтингу з 2017 року.

Державний концерн "Укроборонпром" було створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічній співпраці.

До складу концерну входять близько 140 підприємств ОПК України.

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Автор: Дмитро Шварц