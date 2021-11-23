В нашій державі втілено у життя реформу з демонополізації спиртової галузі, стверджують у Фонді держмайна.

Фонд державного майна з жовтня 2020 року на аукціонах продав 30 спиртових підприємств за понад 1,7 млрд грн.

За словами заступника голови Фонд держмайна Тараса Єлейка, вже сьогодні можна казати, що реформа з демонополізації спиртової галузі в Україні відбулася.

"На прозорих аукціонах приватизовано 30 спиртових підприємств на суму понад 1,7 млрд грн, 1,05 млрд грн з яких вже сплачено інвесторами до державного бюджету, ще 37 млн – надійшли в якості пені і гарантійних внесків за відмову від результатів аукціону. Ця реформа – потужний стимул для розвитку всієї галузі", – цитує Єлейка пресслужба Фонду.

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Також зазначається, що найближчим часом мають відбутися наступні аукціони з приватизації спиртових заводів – Вузлівського, Тростянецького та Уладівського.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна провів 20 успішних аукціонів з приватизації спиртзаводів.

3 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про лібералізацію у сфері виробництва спирту і скасування державної монополії на спиртову галузь.

Монополістом у спиртовій галузі України було державне підприємство "Укрспирт", створене у 2010 році. Уряд планує завершити приватизацію "Укрспирту" до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

Автор: Дмитро Шварц