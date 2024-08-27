Прем'єр-міністр зазначив, що через повномасштабну війну втрачено 30% української економіки.

З початком повномасштабного вторгнення Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі "‎Україна 2024. Незалежність"‎.

"Ми фактично втратили в 2022 році 30 відсотків нашої економіки, нашого ВВП. Сьогодні, для того, щоб підтримувати наших військових, ми маємо мати не менше 10 мільйон робочих місць", – заявив державний діяч.

За словами прем'єр-міністра, зараз в Україні офіційно можна бачити менше 8 мільйонів робочих місць.

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"Ми розуміємо, що в економіці є цілий ряд професій, робочих місць, які працюють в тіні і не сплачують офіційно податки, які сьогодні критично потрібні нашому бюджету, нашим збройним силам", – зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що підтримує принцип "Воюй або працюй", який передбачає низку заходів, що повинні вивести ринок праці із тіні. Цей принцип також покликаний збільшити кількість робочих місць і підвищити середні зарплати в різних галузях.

Однією з головних задач на даний момент Шмигаль вважає повернення людей з-за кордону, щоб вони могли працювати і сплачувати податки в Україні. Від цього залежить здатність України захищатись від агресії.

Ринок праці в Україні – останні новини

Раніше експерти заявили, що дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється – вакансій стає більше, а кількість шукачів зменшується.

Також повідомлялось, що роботодавці почали активно шукати пенсіонерів, оскільки в цьому випадку не буде ризику мобілізації працівника.

Ще одним трендом спеціалісти назвали зниження кількості сезонних робітників у сільському господарстві. У 2023-му їх кількість зменшилась на 20-30% у порівнянні з попередніми роками.

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