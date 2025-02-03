Відтепер підприємці подаватимуть податковий розрахунок до 20 числа кожного місяця.

Міністерство фінансів затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання. Відтепер підприємці подаватимуть податковий розрахунок до 20 числа кожного місяця, а не щоквартально.

Як повідомила прес-служба Мінфіну, зміни стосуються усіх податкових агентів, включаючи юридичні особи та ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Ці зміни відповідають ухваленому восени 2024 року закону про податкові зміни, який, серед іншого, передбачав зміну податкового періоду для подання розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний.

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Так, з 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця. При цьому до 10 лютого 2025 року діятиме перехідний період, коли звіти за IV квартал 2024 року подаватимуться за старою формою. А звіти за січень 2025 року подаватимуться вже до 20 лютого за новою формою.

У Мінфіні зауважили, що нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків: відомості про ЄСВ, відомості про доходи, інформація про трудові відносини та дані про спеціальний стаж. Посилання на відповідні форми опубліковане на сайті відомства.

У міністерстві вважають, що запровадження нової форми об'єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків.

Податкові зміни в Україні - останні новини

10 жовтня Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про підвищення податків. Він, зокрема, передбачав підвищення військового збору та розширення кола його платників, а також зміну податкового періоду з квартального на місячний для для подання розрахунку сум ПДФО та ЄСВ.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д). Закон набрав чинність з 1 грудня 2024 року. Відповідно до закону, військовий збір для працівників було підвищено з 1,5% до 5%, а також його було введено для ФОПів (1% від доходу для ФОП 3 групи та 10% від розміру мінімальної зарплати для ФОП 1, 2 та 4 груп).

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