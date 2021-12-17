Заявки від претендентів приймаються до 21 січня 2022 року.

У Державному "Укрексімбанку" оголосили про проведення конкурсу на посаду голови правління банку.

Відповідна інформація розміщена на сайті банка.

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"Згідно з рішенням Наглядової ради, оголошується конкурсний відбір на посаду голови правління АТ "Державний експортно-імпортний банк України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що претендент на посаду голови правління має відповідати наступним загальним кваліфікаційним вимогам: мати вищу освіту, досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі не менше 5 років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше 3 років (у ролі голови правління та заступника голови правління), а також досвід управління середніми та великими банками, орієнтованими на корпоративних клієнтів.

Згідно з повідомленням, документи претендентів на посаду приймаються з 17 грудня 2021 року до 21 січня 2022 року. Фінальний етап конкурсу - співбесіда з Наглядовою радою банку - буде проведено 17 лютого 2022 року.

"Укрексімбанк" і інцидент з журналістами:

4 жовтня під час інтерв'ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалося питання журналістів, і Він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру і стерти частину інтерв'ю, яка вже була записана.

В результаті журналісти залишилися без відеозапису, до того ж їх силою годину утримували в кабінеті голови правління банку.

6 жовтня за зверненням журналістів поліція відкрила провадження за ч.3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв'ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

11 жовтня Мецгер заявив про звільнення з посади голови правління банку.

Автор: Катерина Жирій