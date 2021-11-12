Сергій Марченко зазначив, що вимагає від наглядової ради та правління банку термінової оцінки і реакції.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що вимагає від наглядової ради "Укрексімбанку" термінової реакції та результатів службового розслідування щодо нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Зухвала реакція працівників "Укрексімбанку" та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова - пустий звук для них", - підкреслив Марченко.

Він також зазначив, що вимагає від наглядової ради та правління банку термінової оцінки і реакції на ситуацію щодо нападу на журналістів програми "Схеми".

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"Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування. Мені прикро, що один із найбільших державних банків виявився неготовим адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави в цілому", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах двох співробітників фінустанови, які брали участь у нападі на журналістів під час інтерв'ю в кабінети голови правління Євгена Мецгера. Мова йде про директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова. Наказ про їхнє поновлення виданий на підставі завершення "внутрішнього розслідування" в банку.

У прес-службі "Укрексімбанку" коментуючи це заявили, одержання працівником статусу підозрюваного або обвинуваченого у кримінальному провадженні не є законною підставою для відсторонення їх від роботи чи розірвання з ними трудових відносин.

"Зауважимо, що щодо Олега Осіпова та Ігоря Тельбізова був встановлений простій (зупинення роботи), а їхні повноваження припинені без збереження оплати праці на максимально дозволений законодавством строк, а саме на час проведення службового розслідування банку щодо інциденту. Згідно з чинним кримінально-процесуальним законодавством роботодавець не має законних підстав відсторонювати від роботи працівника через його\її статус обвинувачуваного у кримінальному провадженні", - вважають в "Укрексімбанку".

У держбанку також зазначили, що ще один учасник нападу - Володимир Пікалов - був звільнений з посади директора департаменту інформаційної політики.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам програми "Схеми" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

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5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень голови правління "Укрексімбанку".

Мецгеру і Пікалову вручили підозри за частинами 1 і 3 статті ККУ про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та у незаконному позбавленні волі людини (ст. 146). Третім підозрюваним у справі є директору департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов – за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

11 жовтня Голосіївський райсуд Києва обрав Євгену Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Аналогічний запобіжний захід обрано і заступнику Мецгера Володимиру Пікалову. Термін дії запобіжних заходів для обох підозрюваних – до 5 грудня.

Того ж дня Мецгер заявив, що написав заяву про звільнення з посади голови правління банку.

Пізніше стало відомо, що справу проти Євгена Мецгера й трьох його підлеглих, причетних до нападу на журналістів, передали до суду, не долучивши до матеріалів ключові докази. Відсутність цих доказів ставить під загрозу можливість доведення вини обвинувачених.

Автор: Богдан Слуцький