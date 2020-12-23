Минулого місяця наша країна виробила 1,73 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в листопаді 2020 року, в порівнянні з листопадом минулого року, збільшили виробництво сталі на 30,8% – до 1,73 мільйона тонн, піднявшись при цьому з 14-го на 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

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Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Зазначається, що за підсумками листопада лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 87,7 млн тонн (зі зростанням на 8% до листопада 2019 року).

Далі в списку слідують:

Індія (9,2 мільйона тонн, +3,5%);

Японія (7,3 мільйона тонн, -5,9%);

США (6,12 мільйона тонн, -13,7%);

Росія (5,9 мільйона тонн, +1,9%);

Південна Корея (5,8 мільйона тонн, -2,4%);

В'єтнам (4,1 мільйона тонн, +166,7%);

Німеччина (3,4 мільйона тонн, +14,8%);

Туреччина (3,2 мільйона тонн, +11,6%);

Бразилія (2,9 мільйона тонн, +11,2%);

Іран (2,6 мільйона тонн, +14,1%).

Загалом в листопаді 2020 року, в порівнянні з листопадом минулого року, 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 6,6% - до 158 мільйонів тонн.

За підсумками січня-листопада поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 3% - до 18,7 мільйона тонн.

Загалом в січні-листопаді 2020 року 64 країни на 1,3% скоротили виробництво сталі відносно січня-листопада 2019 року, до 1,67 мільярда тонн.

Що цьому передувало

Українські металурги за підсумками 2019 року скоротили виробництво сталі на 1,2% в порівнянні з 2018 роком - до 20,8 мільйона тонн, зберігши 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

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Автор: Ігор Орел