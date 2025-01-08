Зазначається, що дві третини росіян, як і раніше, впевнені в завтрашньому дні

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну спричинило економічний бум, заснований на державних стимулах. За майже три роки з'явилося все більше ознак того, що рахунок незабаром доведеться оплатити.

Видання Bloomberg пише, що настрої в російських містах залишаються піднесеними - ресторани переповнені, магазини працюють, але поєднання рекордно високих відсоткових ставок і стійкої інфляції несе загрозу подальшому очікуваному зростанню.

"Відносно хороший період для російської економіки, що ґрунтувався на раніше накопичених ресурсах, закінчився", - каже Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник центробанку. "Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх".

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Крім того, Росія стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, побоюваннями, що головний партнер - Китай - не впорається з економічними проблемами

Досі економіка продовжує працювати, попри західні санкції, і поряд із високими зарплатами це допомагає послабити суспільне неприйняття війни. Дві третини росіян, як і раніше, впевнені в завтрашньому дні. Споживчі настрої, хоча і знизилися, але залишаються вищими, ніж будь-коли з 2022 року.

"Якщо говорити про середній клас, то він зараз почувається добре", - каже Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій. "Високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник".

Рекордні витрати за позиками вже почали позначатися. За даними дослідницької групи "Автостат", російським автосалонам загрожує хвиля банкрутств. Також сільськогосподарський сектор зазнає труднощів.

Навіть найбільші компанії переглядають свої стратегії. Державний оператор трубопроводів ПАТ "Транснефть" і ВАТ "Російські залізниці" різко скоротили інвестиційні програми, почасти через вартість запозичень.

Приватні компанії, як сталеливарна компанія ПАТ "Северсталь" і гірничодобувна компанія ПАТ "ГМК "Норильський нікель", також скорочують витрати. При цьому United Co. Rusal International PJSC, провідний виробник алюмінію, розглядає можливість скорочення виробництва більш ніж на 10%, посилаючись на економічну ситуацію.

Центррбанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5-5% до кінця року, а ключову ставку в середньому на рівні 17-20%.

"Це буде рік затягування пасків", - каже Софія Донець, економіст компанії T-Investments. "Кредитори виграють, а позичальники насилу уявляють, як вони будуть жити".

Для споживачів і підприємств це означає скорочення кредитів для покупок та інвестицій. Обвал вартості нафти - один із найбільших ризиків для економіки 2025 року, вважає Донець. За її словами, якщо ціна впаде ще нижче, Росії доведеться йти на жертви.

Аналітики "Промсвязьбанку" вважають, що швидке закінчення війни може сприяти зміцненню рубля, поверненню іноземних інвесторів і експортної виручки. Якщо ж переговори затягнуться, то інфляція і жорстка політика, найімовірніше, збережуться, що призведе до уповільнення зростання.

Значне ослаблення рубля по відношенню до долара і проблеми з транскордонними платежами, викликані загрозою санкцій з боку США, також чинять свій вплив.

"Ризик рецесії також є найвищим за останні три роки", - каже Донець. "У деяких кварталах наступного року можливе падіння. Поки що наш основний прогноз - зростання до кінця наступного року, трохи нижче 1%".

Економіка Росії - останні новини

Падіння рубля в РФ прискорилося, а центробанку не вдається стримати інфляцію. Однак Росія не стикається зі значними обмеженнями у фінансуванні бюджету або військових витрат.

Аналітики зазначили, що Центральному банку Росії не вдається стримати інфляцію, незважаючи на підвищення ключової ставки до 21%. У листопаді загальна інфляція становила 8,9% у річному вимірі, а базова інфляція - 8,2%.

Серед ключових чинників - майже двозначне зростання заробітної плати, військові витрати, знецінення рубля та зростання кредитування приватного сектору на 61%, або майже $650 млрд, із середини 2022 року.

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