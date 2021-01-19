Звернення китайського бізнесмена до акціонерів і менеджменту "Мотор Січ" опубліковано на сайті, де оприлюднені документи порядку зборів акціонерів, призначених на 31 січня поточного року.

Заяви нинішньої наглядової ради ПАТ "Мотор Січ", ради директорів і президента ПАТ "Мотор Січ" ясно підтвердили: їх позиція полягає в тому, щоб не визнавати законних акціонерів, рішуче не допускати їх до виконання своїх законних прав, обов'язків і зобов'язань через загальні збори акціонерів.

Про це йдеться в заяві Ван Цзіна, відомого китайського бізнесмена, власника компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, яка поряд з іншими компаніями з КНР стала акціонерами українського заводу з виробництва авіаційних двигунів «Мотор Січ». Звернення китайського бізнесмена до акціонерів і менеджменту "Мотор Січ" опубліковано на сайті, де оприлюднено документи порядку зборів акціонерів, призначених на 31 січня поточного року. Його компанія Skyrizon є основним організатором зборів поряд з ще одним акціонером підприємства, компанією "МС-4" (входить до групи DCH).

"Ми, Skyrizon Aircraft Holdings Limited та інвестори з Китаю, починаючи з 2015 року є законними акціонерами ПАТ «Мотор Січ», брали участь у загальних зборах акціонерів і користувалися своїм священним правом голосу. Причому ми не тільки придбали акції, але і в 2016 році екстрено надали ПАТ «Мотор Січ» акціонерну позику під низький відсоток у розмірі 100 млн доларів США, щоб допомогти ПАТ «Мотор Січ» подолати труднощі в бізнесі. Ми з самого початку і до кінця сподіваємося і також робили практичні дії, щоб допомогти ПАТ «Мотор Січ» отримувати більшу кількість замовлень на китайському ринку, збільшувати прибуток підприємства, забезпечувати розробку нових продуктів, а також постійно гарантувати і збільшувати доходи співробітників. На жаль, починаючи з 2018 року і по сьогоднішній день, загальні збори акціонерів більше не скликалися, а дії менеджменту ПАТ «Мотор Січ» не проходили через належний контроль і нагляд. Особливо в останні півроку наглядова рада ПАТ "Мотор Січ" неодноразово порушуючи закон, публічно відхиляла пропозиції акціонерів про скликання нових зборів акціонерів«, — гнівно заявив Ван Цзін у зверненні до акціонерів "Мотор Січ".

Бізнесмен назвав "неадекватними" дві послідовні заяви, що нещодавно з'явилися на офіційному сайті "Мотор Січ", в яких законних акціонерів компанії звинувачують у нібито протизаконній спробі проведення Загальних зборів акціонерів.

«На ці абсурдні заяви ми зобов'язані заявити, — сказано у зверненні акціонера Skyrizon Aircraft Holdings Limited: — такі слова і позиція — це кричуща брехня, вони серйозно відступили від фактів, порушили нашу первинну угоду, а також зрадили і перевищили надані їм зборами акціонерів довіру і законні повноваження. Такі заяви - це не просто нестримна жадібність, і відплата злом за добро, а справжня зрада, і абсолютна відсутність совісті. Це не тільки викликало повсюдну підозру і обурення в суспільстві, а й безпосередньо торкнулося кордонів і суті закону. Ми повинні підкреслити, що висловлювання і дії нинішнього менеджменту ПАТ «Мотор Січ» приведуть до того, що поточні ділові рішення будуть визнані недійсними і незаконними, підірвуть стабільність в діяльності ПАТ «Мотор Січ», а також завдадуть величезної шкоди і катастрофічні наслідки інтересам і довгостроковому розвитку компанії. Все це відбувається виключно заради особистої вигоди нинішнього менеджменту компанії «Мотор Січ», і є вкрай безвідповідальними діями по відношенню до співробітників компанії, з чим ніколи не примирятися наші акціонери».

Все це вимагає негайного виправлення, заявив акціонер Skyrizon Aircraft Holdings Limited Ван Цзін: «як акціонери публічної компанії «МОТОР Січ», ми будемо вживати всіх необхідних юридичних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів всіх акціонерів і будемо непохитно захищати право ПАТ «Мотор Січ» на існування і розвиток як зараз, так і в майбутньому. На даний час серед усіх акціонерів, які на законних підставах володіють акціями ПАТ «Мотор Січ», представники, які володіють понад 80% акцій, погодилися на участь у загальних зборах акціонерів. Цим закликаємо та запрошуємо всіх інших акціонерів ПАТ "Мотор Січ" взяти участь у цих зборах".

Діючий менеджмент компанії, який перешкоджає акціонерам в управлінні компанією «Мотор Січ», Ван Цзін закликав повернути свою роботу в законне русло: «Ми застерігаємо нинішню наглядову раду і керівництво компанії: розсудіться, поверніть з кривої дороги, не заходьте все далі і далі по шляху нехтування закону; людям властиво помилятися, проте визнання і виправлення своїх помилок – понад усе, повертайтеся на правильний шлях і виробляєте кращі продукти для всього світу, створюйте кращі умови для співробітників, а для «Царя двигунів» – другий славний вік, це і є ваш єдиний правильний вибір».

До нинішнього часу понад 80% акціонерів ПАТ "Мотор Січ" підтримали проведення позачергових Загальних зборів, на яких планується повернути діяльність підприємства в правове русло, а також запобігти його захопленню нелегітимним менеджментом компанії.

На порядку майбутніх зборів акціонерів - формування нової наглядової ради, оскільки терміни повноважень старого її складу, відведені статутом і законодавством, минули. Крім цього, акціонери мають намір привести у відповідність з вимогами законодавства стандарти корпоративного управління товариством. Діюча наглядова рада, сформована колишнім власником контрольного пакету акцій ПАТ "Мотор Січ" В'ячеславом Богуслаєвим ще в 2017 році ігнорує звернення акціонерів про скликання зборів акціонерів. Такі дії розцінюються як спроба рейдерського захоплення компанії його колишнім акціонером.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН