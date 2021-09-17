Давоський форум відбудеться в період з 17 по 21 січня 2022 року.

У 2022 році Всесвітній економічний форум повернеться до оффлайн-формату. Планується, що захід буде проведено у швейцарському Давосі за особистої участі лідерів держав і представників бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні форуму.

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Давоський форум відбудеться в період з 17 по 21 січня 2022 року.

"Пандемія посилила розкол у суспільстві. Це критичний рік для лідерів, щоб зібратися разом і сформувати необхідні партнерські відносини та політику", — йдеться в повідомленні форуму.

Всесвітній економічний форум тісно співпрацює зі швейцарською владою та експертами, національними та міжнародними організаціями охорони здоров'я, щоб вжити заходів, необхідних для безпечного проведення заходу.

Більш детальну повістку форуму організатори оголосять пізніше.

Всесвітній економічний форум і пандемія:

У січні 2020 року Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) зібрав близько 3 тисяч учасників зі 117 країн, включаючи лідерів 53 держав і урядів. Заходи тривали з 22 по 24 січня.

У серпні 2020 року стало відомо, що у зв'язку з пандемією коронавірусу Всесвітній економічний форум у Давосі буде перенесено на початок літа 2021 року.

Згодом стало відомо, що ВЕФ наступного року пройде не в Давосі, однак точне місце тоді ще не було відомо.

Пізніше виявилося, що форум відбудеться в Сінгапурі.

25 січня 2021 року розпочинав роботу щорічний Давоський Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який проводився в онлайн-форматі з 25 по 29 січня.

Автор: Олена Коваленко