Відомий інвестор розповів, що поліпшення навичок комунікації - це ключ до підвищення власної вартості та успіху в житті.

Воррен, мільярдер і глава компанії Berkshire Hathaway, який раніше ділився порадами щодо ефективного заощадження грошей, цього разу розповів про простий метод, як можна збільшити свою цінність щонайменше на 50%.

Відео з порадою Баффет опублікував на LinkedIn. Його висловлювання стало популярним після висвітлення на CNBC.

"Один простий спосіб стати щонайменше на 50% ціннішим, ніж ви є зараз, - це вдосконалити свої навички комунікації - як письмові, так і усні", - сказав Баффетт.

Відео дня

Голова компанії зазначає, що навіть найвищий інтелект не принесе результатів, якщо ви не вмієте ефективно ділитися своїми знаннями. Як він зазначив: "У вас може бути вся розумова сила світу, але якщо ви не вмієте її передавати, це як підморгувати дівчині в темряві - нічого не станеться".

Баффет зазначив, що сам стикався зі страхом публічних виступів у молодості, і якби не курс публічних виступів вартістю 100 доларів, який він пройшов після закінчення Бізнес-школи Колумбії, його життя могло б скластися зовсім по-іншому.

До того, як придбати цей курс, він боявся публічних виступів. Його "буквально нудило", коли він думав про виступ перед іншими. Однак після 12-тижневого навчання його комунікаційні навички значно покращилися, що стало важливою складовою його майбутнього успіху.

"Я просто продовжував це робити, і тепер ви не можете зупинити мене, коли я говорю", - сказав генеральний директор.

Що відомо про інвестора

Баффет - людина, відома своєю фінансовою кмітливістю та економним стилем життя. Він дав кілька порад, як можна економити кошти. Звички мільярдера економити гроші пропонують цінні уроки для всіх, хто прагне поліпшити своє фінансове становище.

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