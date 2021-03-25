Онлайн-суди припускають дистанційну процедуру вирішення спорів, починаючи від подачі позову і закінчуючи винесенням рішення.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) анонсував запуск в Україні пілотного проекту з надання допомоги у створенні онлайн-судів для розгляду позовів невеликої вартості - 5-10 тис.євро, який потім планується поширити на інші країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

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"Проект стартує в Україні, де 49% опитаних у Києві повідомили, що суди є основною або дуже серйозною перешкодою для їх компаній діяльності", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що онлайн-суди припускають дистанційну процедуру розв'язання суперечок, починаючи від подачі позову і закінчуючи винесенням рішення.

"Ці суди доступні безпосередньо учасникам судового процесу та їх представникам, а також доповнені послугами та інструментами для полегшення доступу до правосуддя та участі в судовому процесі", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в якості першого кроку ЄБРР приступає до комплексної оцінки показників і стандартів діяльності судів на основі передової міжнародної, європейської та національної практики, приділяючи особливу увагу господарським судам. Розроблені стандарти та індикатори послужать керівництвом і встановлять цільові показники ефективності, включені в концепцію онлайн-судів, яка буде розроблена в рамках другого етапу.

Відповідно, друга фаза буде зосереджена на концепції та плані реалізації для розвитку онлайн-судів в Україні з виділенням правових, технічних і бюджетних передумов, адаптованих до українських умов. Концепція і Дорожня карта в Україні будуть розроблені з метою забезпечення можливості відтворення в інших країнах, в які інвестує ЄБРР.

Для пілотного проекту вибрали категорію справ невеликої вартості, оскільки непропорційні судові витрати в таких справах і затримки розгляду є несправедливими перешкодами до правосуддя. Разом з тим ці перешкоди можуть бути зняті за допомогою онлайн-судів, що поліпшить доступ до правосуддя для малого і середнього бізнесу.

"За даними Світового банку, вартість розв'язання комерційної суперечки через місцевий суд першої інстанції в Сербії становить в середньому 39,6% вартості позову, тоді як в Україні ця цифра досягає 46,3%, а в Киргизькій Республіці - 47%", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що пандемія посилила актуальність питання доступності суден у країнах, де оперує ЄБРР. Це пояснюється перевантаженням судової системи справами, а також витратністю і тривалістю процесу, високим рівнем його складності.

При цьому в таких розвинених економіках, як Канада, Великобританія або США, онлайн-суди показали вражаючі результати.

"Пілотний проект ЄБРР ставить за мету розробити систему, побудовану на досвіді цих країн, і зробити її доступною для країн Західних Балкан, Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії", – сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо 22-23 березня перебувала з дводенним робочим візитом в Україні. В ході візиту вона взяла участь у зустрічах на високому рівні.

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку - міжнародний фінансово-кредитний інститут, створений у 1991 році для надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи, а також Центральної Азії у проведенні ринкових реформ, активному інтегруванні економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в нашій країні в 1993 році банк в сукупності виділив понад 14,6 млрд євро на понад 480 проектів.

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Автор: Богдан Слуцький